'POBIĆU VAS, MAJKU VAM LOPOVSKU' Ubica iz Niša IZREŠETAO Aleksandru ispred kuće, pa POBEGAO: Bili u svađi PRE UBISTVA - Razlog sukoba još uvek MISTERIJA

Policija intenzivno radi na utvrđivanju motiva ubistva Aleksandre Š. za koje se sumnjiči Nišlija Duško G. (56).

Za sada ne postoji materijalna niti bilo kakva druga racionalna veza između ubijene žene i osumnjičenog koja bi mogla da osvetli mogući motiv zločina.

Kao razlog ubistva se zbog toga ne isključuje ni psihičko stanje Duška G.

Naime, nezvanično se saznaje da osumnjičeni ima psihijatrijsku dijagnozu pa provere idu i u tom pravcu, kako bi se utvrdilo da li je Duško G. usled psihičke bolesti umislio da Aleksandra ima veze sa nekom situacijom koja je uperena protiv njega.

O ovome će svakako više moći da se govori nakon psihijatrijskog veštačenja.

Osumnjičeni bio u zatvoru

Ono što se zna jeste to da je Duško G. stari znanac policije, da ima dosije i da je hapšen zbog narkotika i nasilja, kao i da je izvesno vreme proveo i u zatvoru.

Sa druge strane, ubijenu ženu svi u kraju opisuju kao dobru majku i vrednu preduzetnicu.

Policija je uhapsila osumnjičenog u okolini Aleksinca nakon što je kolima pobegao iz Niša nakon ubistva.

Međutim, pištolj kojim je počinjen zločin još uvek nije pronađen pa traju pretresi i potraga policije na više lokacija u gradu.

Pre ubistva bili u svađi

Komšije iz kraja u kojem je živela ubijena Aleksandra Š.(43), kažu da ona nije bila u dobrim odnosima sa osumnjičenim Duškom G. (56), ali da ne znaju razlog njihovog sukoba.

Ubistvo se dogodilo ispred kuće u Nišu u petak 6. februara oko 7.30 sati, kada se nesrećna žena vraćala kući nakon što je ostavila dete u vrtiću, a motiv zločina još uvek nije otkriven.

- Koliko sam načuo, bili su u svađi nekoj. On kad prolazi tu niz ulicu i uvek ih psuje: "Pobiću vas, majku vam lopovsku". Dva, tri puta su bile takve situacije - priča jedan od komšija iz naselja koji je želeo anonimnost.

On kaže da ne zna šta je razlog zbog čega se je ubijena žena.

- Ne znam šta je, da li su neke pare, da li je osveta zbog nečega što je povezano sa bivšim mužem koji je nastradao ili nešto treće. Mnogo je bila fina Aleksandra i strašno je to što se desilo - priča komšija.

Zašto te pretnje nisu prijavljene - da li ih Aleksandra nije shvatala ozbiljno ili je mislila da je bolje da ih ne prijavljuje znajući za Duškovu preku narav - za sada može samo da se nagađa.

Motiv zločina nije još uvek jasan, iako je Duško G. u svom sumanutom pohodu za koji se sumnjiči pokazao izrazitu upornost da Aleksandru po svaku cenu liši života.

6 dana pre ubistva se oglasio na mrežama

On na društvenim mrežama nije ničim nagoveštavao krvavi zločin.

Profilnu sliku na Fejsbuku promenio je pet dana pre zločina, postavivši fotografiju u belom džemperu, ali u tome nije bilo ničeg neobičnog iz čega bi mogao da se nasluti užas koji će uslediti.

Kamere zabeležile ubistvo

Na snimku ubistva, koje su zabeležile nadzorne kamere, navodno se vidi kako je muškarac tri puta pucao u Aleksandru, a onda se vratio i ispalio još hitaca.

- Čulo se nekoliko hitaca, sigurno više od tri, ali ne mogu sa sigurnošću da kažem koliko - rekao je jedan komšija za "Blic".

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Nišu obavešteno je da je dana 06.02.2026. godine, u jutarnjim časovima u Nišu, u ul. Babičkog odreda zatečeno beživotno telo ženske osobe i da postoje osnovi sumnje da je lišena života iz vatrenog oružja.

- Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu je zajedno sa policijskim službenicima PU u Nišu obavio uviđaj na mestu događaja, dat je nalog da se telo sada pokojne preveze do Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, kojoj ustanovi je naloženo obavljanje obdukcije i naloženo je preduzimanje svih neophodnih radnji radi rasvetljavanja okolnosti pod kojima se događaj odigrao i radi pronalaženja učinioca - navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić