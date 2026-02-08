VLASNIK MENJAČINICE IZREŠETAN NA VOŽDOVCU DOK JE BACAO ĐUBRE: Plaćene ubice pre 8 godina satima čekale Despotovića u crnom 'audiju'!

Vlasnik menjačnice Dalibor Despotović (37), likvidiran je u sačekuši pre osam godina u Beogradu, a egzekutori do danas nisu otkriveni i uhapšeni.

Mafijaška likvidacija, podsetimo, dogodila se 5. februara 2018. godine oko 21 sat u Zaplenjskoj ulici na Voždovcu. Naime, kako je utvrđeno istragom, nepoznati napadači znali su u koje vreme Despotović zatvara menjačnicu. Tokom pucnjave Despotović je ranjen, a od zadobijenih povreda preminuo je na putu do Urgentnog centra u Beogradu. Dvojica napadača nakon rafalne paljbe sela su u crni automobil marke "audi A6" i pobegla u nepoznatom pravcu.

Opservacija

- Sumnja se da su napadači neko vreme pratili Despotovića, a nakon detaljne opservacije, kobnog dana krenuli su u izvršenje krivičnog dela. Navodno, satima su sedeli u crnom "audiju A6" koji su parkirali u blizini menjačnice. Nadgledali su Despotovića i dešavanja u menjačnici. U akciju su krenuli kada je Despotović izašao iz lokala kako bi bacio smeće pred zatvaranje - podseća izvor i dodaje:

- U tom trenutku egzekutor obučen u farmerke, patike i plavu jaknu i sa kapuljačom na glavi ispalio je kišu metaka u pravcu žrtve koja mu je bila okrenuta leđima. Dva hica pogodila su metu u glavu. Despotović je pao pored kontejnera, a radnica obližnjeg lokala prijavila je policiji pucnjavu.

Despotović je, prema svedočenju očevidaca, prevezen u bolnicu, ali je usled teških povreda preminuo.

- Plaćeni ubica i njegov saučesnik koji je bio za volanom "audija" pobgeli su, ali su nakon filmske likvidacije doživeli peh sa automobilom jer im je pukla guma. Nadzorne kamere koje je ubijeni imao na lokalu zabeležile su napadača - navodi sagovornik i dodaje:

- Egzekutor je bukvalno uleteo u "audi" i vozač je dodao gas. Spletom okolnosti pukla im je guma u blizini beogradskog naselja Kumodraž. Nisu hteli da se zaustave, jer su se plašili da ih ne uhvate. Vozili su na felni nekoliko kilometara pod punim gasom. Zaustavili su se u naselju Leštane gde su zapalili "audija".

Motiv nepoznat

Da vatra guta automobil prijavili su zabrinuti građani. Vatrogasci su uspeli da ugase požar i vozilo nije u potpunosti izgorelo, pa su nađeni neki DNK tragovi.

Ubica i njegov saučesnik pobegli su peške kroz šumu. Istraga je utvrdila da je "audi" koji su napadači koristili za izvršenje krivičnog dela imao ukradene tablice. U jednom trenutku istražitelji su utvrdili da je ubistvo počinio mlađi muškarac koji je visok oko 185 centimetara, kao i da je navodno, državljanin Bosne i Hercegovine. Motiv ubistva nije utvrđen, ali je odbačena sumnja da je u pitanju pljačka s obzirom da novac iz menjačnice nije ukraden.

