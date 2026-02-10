UBICA MMA BORCA BACIO SE NIZ STEPENICE KAD JE VIDEO POLICIJU: Srbija tražila izručenje Vasilija Gačevića, za saučesnikom se traga

Ministarstvo pravde podnelo je zahtev za izručenje Vasilija Gačević (25) koji je uhapšen 19. januara u Barseloni zbog sumnje da je ubio MMA borca Stefana Savića, saznaje "Blic". On je priveden, nakon dve godine bekstva, po Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Srbija.

Vasilije Gačević sumnjiči se da je zajedno sa Markom Daničićem brutalno ubio MMA borca Stefana Savića u noći između 24. i 25. februara 2024. godine.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, nakon što je uhapšen u Španiji, 19. januara, Ministarstvo pravde podnelo je zahtev za njegovo izručenje Srbiji.

- Ministarstvo pravde podnelo je molbu za izručenje Vasilija Gačevića Kraljevini Španiji 2. februara 2026. godine. Gašević se traži radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog dela Teško ubistvo - otkriva izvor "Blica".

Za krivično delo koje mu se stavlja na teret, Vasiliju Gačeviću je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Gačević se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru u Španiji, a nakon što tamošnji sud donese odluku na osnovu zahteva Srbije, biće poznato da li će i kada biti izručen. Takođe, u ovoj odluci učestvovaće i Ministarstvo pravde Španije.

Potraga za njegovim saučesnikom Markom Daničićem i dalje u toku.

Koristio lažni identitet

Gačević je, prema dostupnim informacijama, uhapšen 19. januara u Madridu u akciji pripadnika Odeljenja za lociranje begunaca Centralne jedinice za drogu i organizovani kriminal. U Španiji se krio gotovo četiri meseca, nakon što je u grad stigao u oktobru 2025. godine.

Istraga je otkrila da je koristio lažni identitet. Istražitelji su najpre u bazi podataka pronašli osobu za koju su sumnjali da je reč o bliskom prijatelju osumnjičenog Gačevića, da bi se u međuvremenu ispostavila da se radi upravo o njemu.

Sumnja se da je on preko Albanije i Kosova pobegao iz Srbije u Španiju.

Kada je uhapšen 19. januara, ustanovljeno je da je on promenio lični opis tokom bekstva, kako bi zavarao policiju u nadi da će ga teže prepoznati i naći.

Bacio se niz stepenice i pokušao da pobegne

Pokušao je da se sakrije u kući, a u očaju se čak bacio niz stepenice. Iako je bio nenaoružan, pružio je snažan otpor pre nego što je savladan.

- Došlo je do fizičkog sukoba, ali je situacija odmah stavljena pod kontrolu. Srećom, nije imao oružje kod sebe - prenose španski mediji.

Podsetimo, Vasilije Gačević se sumnjiči da je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine, zajedno sa saučesnikom Markom Daničićem, na Dorćolu u Beogradu brutalno napao Stefana Savića, koji je zadobio čak 19 ubodnih rana nožem i preminuo na licu mesta. Tom prilikom teško je povređen i Stefan Marković, koji je pokušao da pomogne Saviću.

Ubice Stefana Savića izbole 19 puta

Jasmina Savić, majka ubijenog Stefana Savića je u ranijem razgovoru za "Blic" rekla da je Stefan izboden 19 puta.

- Da te javno pred kamerama zakolju i šutiraju dok ti ležiš, a pritom nećeš da se braniš, kakve su to zveri, recite mi?! Ološi su ga izboli 19 puta i pobegli. Oni su bili pet na jednog. Takvi nikada ne idu sami, zato što su to ološi koji bodu sa strane i iza leđa - rekla je tada Jasmina.

- Znate, kada me je majka jednog od ubica nazvala rekla je: "Ja ne znam šta se desilo" Izgleda da je to jedna od brojnih stvari koje ona nije znala o svom sinu. Verujem da nije upućena ni u ostala dešavanja u njegovom životu. Toliko je brinula o njemu - govorila je ona.

Autor: Marija Radić