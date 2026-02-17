'NAMEŠTAĆE JEDAN DRUGOG' Toma Fila o osumnjičenima za ubistvo MMA borca: Iza svega se krije veća grupa!

Osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića uhapšeni su nakon dve godine bekstva. Advokat Toma Fila za Informer tvrdi da uhapšeni Marko Daničić i Vasilije Gačević nisu jedini odgovorni za Savućevu smrt.

Vasilije Gačević uhapšen je 19. januara u Barseloni, dok je Marko Daničić juče, 16. februara uhapšen u Grockoj u porodičnoj kući.

S obzirom na to da je Daničić u Srbiju ušao sa teritorije Hrvatske i to sa ličnom kartom svog brata, advokat Toma Fila objašnjava kako je tako nešto moguće.



- Moguće je. Na granicama su velike gužve, lična karta je takva da slika može biti loša, stara, da se dobro ne prepozna lice koje je na njoj, može da dođe do propusta. Možda je imao i pomagača - kaže Fila za Informer i osvrće se na činjenicu da je Daničić došao u porodični dom iako je znao da je tražen:

- Obično dođu kući iz bekstva. Možda je hteo da se preda ili čekao da ga otkriju, bio je sa porodicom.

Kako je za delo koje se osumnjičenima za ubistvo Stefana Savića predviđena kazna do 40 godina zatvora, Toma Fila objašnjava da je sada ključno da li će progovoriti.

- Ako progovori na vreme ili oda neku bitnu informaciju, moći će da se dogovori sa tužiocem. Ja Stefanoviću verujem izuzetno, sigurno je da će dobiti pravične kazne.

Fila dodaje i da je u ovakvim situacijama jako bitno da se otkriju informacije od izuzetnog značaja.

- Sada je moguće sve, pa i da se ''nameštaju'' međusobno. Ako Daničić nije neposredni izvršilac, progovoriće sigurno. Pričaće da je bio u zabludi i tako dalje, ali je sada sasvim izvesno da će progovoriti. Sve će zavisi od toga da li će odati neke važne informacije za neku grupu, možda otkriju mafiju, ko se krije iza svega, širi neki krug ljudi, jer ja ne verujem da su njih dvojica tek tako potegli da ubiju nekoga i to MMA borca, a da nisu računali na nešto obećano - zaključuje Toma Fila.

Autor: D.Bošković