UŽAS U KIKINDI! GOLMAN PRETUKAO ŽENU NA ULICI ISPRED ŠKOLE: Nevenčanu suprugu šutirao i udarao rukama - Odmah uhapšen

Dalibor S. (36) iz Kikinde, tereti se da je izvršio krivično delo nasilje u porodici jer je u noći između 11. i 12. februara, rukama i nogama zadavio više udaraca vanbračnoj ženi K.V.

Policije je protv njega podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

- Policija je, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu meru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na predlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu meru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi naneo lake telesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici - saopštila je kikindska policija.

Kako saznajemo, jedan Kikinđanin je policiji prijavio da u Svetosavskoj ulici, ispred OŠ “Sveti Sava”, čovek tuče ženu.

Na lice mesta je izašla policijska patrola i privela ga. Naknadno je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.

Osumnjičeni Dalibor S. je sportista i već nekoliko godina kao golman nastupa u ovdašnjim fudbalskim klubovima.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Kikinda

#MUP

#Nasilje

#Policija

