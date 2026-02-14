SLIKE UŽASA! Pogledajte smrskani džip u kome je poginula teniserka Tanja Ječmenica (FOTO)

AKTUELNO

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica koja je imala 47 godina, poginula je na mestu.

U kolima sa njom, bio je suprug Darko Jevtić, direktorom Rukometnog kluba Vojvodina. Njega je hitna pomoć prevezla na odeljenje reanimacije i on se nalazi u indukovanoj komi. Ima povrede grudnog koša.

Prema poslednjim informacijama, Tatjana je promašila skretanje za isključenje, a onda je prilikom vraćanja u rikverc naletela na šleper.

