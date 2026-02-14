AKTUELNO

EVO ŠTA JE REKAO VOZAČ ŠLEPERA POSLE SUDARA U KOM JE POGINULA TATJANA JEČMENICA: Sekunde su bile u pitanju, video je njihov auto, ne znamo zašto je moralo tako!

Nakon stravične saobraćajne nesreće na obilaznici kod petlje Orlovača, u kojoj je život izgubila nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica, dok je njen suprug Darko Jevtić teško povređen, za Kurir se oglasio i D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

On je istakao da se sinoć kratko čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.

- On je iskusan, savestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je video da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Svakako istraga je u toku i veštačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K.

Prema njegovim rečima, vozač kamiona već sedam godina radi u firmi i do sada nije imao problema u saobraćaju.

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovek, zreo, savestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše oseća. Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.

- Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti - rekao je D.K.

Podsetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica. Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu. Bila je profesionalna teniserka i selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore, kao i Srbije.

Tokom karijere osvojila je šest ITF turnira u singlu i tri u dublu. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji rezultat ostvarila je 1996. godine, kada je stigla do drugog kola Rolan Garosa. Te iste godine imala je i najbolji plasman na WTA list, 72. mesto u singlu i 84. u dublu.

Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu, a 2005. godine imenovana je za selektorku nacionalnog tima. Na toj funkciji bila je do 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug i sin Aleksa.

Ko je Darko Jevtić?

Darko Jevtić dugogodišnji je direktor RK Vojvodina, u kojem je od 1993. godine. Tokom više od tri decenije u klubu obavljao je različite funkcije, od trenera do direktora.

Pod njegovim vođstvom, RK Vojvodina je osvojila 37 trofeja i izrasla u najuspešniji rukometni klub u Srbiji, sa zapaženim rezultatima i na evropskoj sceni.

Jevtić je i član Socijalističke partije Srbije, a kum na njegovom venčanju sa Tatjanom Ječmenicom bio je Dušan Bajatović.

Nakon teške nesreće, Jevtić je hospitalizovan u teškom stanju i nalazi se u indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Istraga o okolnostima sudara je u toku.

Autor: A.A.

