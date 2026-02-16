NOVI DETALJI O NESREĆI U KOJOJ JE POGINULA JEČMENICA: Evo šta se dešava sa veštačenjem džipa teniserke

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica poginula je pre dva dana nešto pre 21 čas u saobraćajnoj nesreći kod Orlovače, a njen skoro uništen automobil je ubrzo uklonjen sa mesta nesreće i poslat na veštačenje.

Za informer.rs govori sudski veštak mašinske struke Dejan S. Miljković, koji napominje da u situaciji Tatjane Ječmenice i sličnim ključna je polisa osiguranja automobila koji je pretrpeo štetu.

- Osiguravajuća kompanija daje iznos polise, ako stranka nije zadovoljna, onda se ona obraća advokatu i proces ide dalje - ističe Miljković, pa dodaje: "Samo veštačenje traje nekoliko dana".

Od advokata, preko veštaka do sudije.

- Ja sam "podizvođač" advokatu - on mene zatraži da uradim procenu vozila koje je oštećeno i tu sam da najobjektivnije procenim koliko će sanacija štete koštati. Takva analiza se kasnije predočava sudiji kako bi mogao doneti presudu na najobjektivniji način, uz procenu štete stručnjaka, odnosno mene - kaže naš sagovornik.

Veštak ističe da se analiza vozila može raditi samo u akreditovanom servisu.

- U akreditovanom servisu se radi analizva vozila, a u slučaju potpuno uništenog vozila (kao što je najverovatnije vozilo Tatjane Ječmenice), radi se procena vrednosti vozila u datom trenutku. Uzimaju se apsolutno svi podaci o automobilu. Znači, radi se procena vrednosti štete u trenutku uništenja tog vozila - zaključuje Dejan S. Miljković.

Podsetimo, kako tvrdi dobroobavešteni izvor Informera, džip kojim je upravljala bivša teniserka, nije išao u kontra smeru, kako se na početku mislilo.

- Sumnja se da je kamion udario u Ječmenicin automobil otpozadi. Kretali su se navodno istim smerom. Od siline udarca džip je udario u zaštitnu ogradu, te se nakon udarca odbio, vratio na put. Tom prilikom se vozilo okrenulo - kaže naš izvor i dodaje da su se oba vozila kretala u smeru ka Orlovači.

Suprug Tatjana Ječmenice, Darko Jevtić, koji je bio na mestu suvozača, u teškom je stanju i nalazi se u Urgentnom centru.

