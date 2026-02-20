'ZNALI SU JEZERO KAO DŽEP, NISU MOGLI TEK TAKO DA UPADNU U VODU' Potresne reči prijatelja dok spasioci tragaju za dvojicom muškaraca nestalih kod Leskovca

Dok potraga za dvojicom nestalih ribolovaca ulazi u drugi kritičan dan, na obalama jezera Barje vlada opsadno stanje.

Desetine vatrogasaca-spasilaca čamcima i sonarima pretražuju svaki pedalj vode, ali nove informacije sa kopna bacaju potpuno novo svetlo na ovaj slučaj.

Na obali se okupio veliki broj meštana, prijatelja i rodbine nestalih, koji sa nevericom posmatraju akciju spasavanja.

„Nije moglo da im se desi da upadnu“

Prijatelji nestalih muškaraca, koji su proveli godine pecajući sa njima na ovoj akumulaciji, kategorični su u tvrdnji da se ne radi o neiskustvu.

„Poznavali su ovo jezero kao svoj džep. Svaki sprud, svaku uvalu... Nemoguće je da im se tek tako desilo da upadnu u vodu. Bili su oprezni, iskusni ribolovci, a ne amateri. Ovde nešto nije kako treba“, priča jedan od vidno potresenih prijatelja za Telegraf.rs.

Sve je ostalo netaknuto

Naši reporteri saznaju i detalje o objektu u kojem su ribolovci boravili pre nestanka. Vikendica u kojoj su proveli poslednje sate deluje potpuno uredno. Unutra nema tragova borbe, premetačine, niti bilo čega što bi ukazalo na paniku ili nagli odlazak.

Ova činjenica dodatno zbunjuje istražitelje i spasilačke timove. Ako su ribolovci bili iskusni i ako u objektu nema tragova ničeg neobičnog, postavlja se pitanje u kom trenutku i zašto je situacija na vodi postala kobna.

Čamci pod rotacijama na sredini jezera

Uprkos ovim svedočenjima, Vatrogasno-spasilački bataljon ne smanjuje intenzitet pretrage. Naša kamera snimila je dramatične kadrove čamaca koji seku ledenu vodu, dok spasioci pod rotacijama pokušavaju da uoče bilo kakav trag na površini ili dnu.

Autor: Iva Besarabić