JEZIVA TAJNA BEOGRADSKOG ASFALTA: Kralj Dorćola ušao u lift Beograđanke i ISPARIO! Gde je nestao Iso Lero Džamba?

Iako je od nestanka Ise Lera Džambe prošlo više od tri decenije, dosije o "kralju Dorćola" i dalje je jedan od najmisterioznijih u istoriji beogradske policije.

Prema navodima svedoka i svedočenjima bivših inspektora, sudbina ovog čoveka ostala je zapečaćena u liftu palate "Beograđanka".

Kobni izlazak u "Beograđanku"

Džamba je 23. septembra 1992. godine ušao u kockarnicu na šestom spratu "Beograđanke". Kako su tadašnji mediji prenosili pozivajući se na izvore iz istrage, on se sukobio sa obezbeđenjem. Prema rečima svedoka koji su se te noći zatekli u zgradi, grupa momaka ga je nakon sukoba uvukla u lift. Od tog trenutka, zvanično, niko ga više nije video živog.

Jezive teorije: Šta kažu bivši inspektori?

Pošto telo nikada nije pronađeno, beogradska čaršija je decenijama ispredala teorije koje se danas graniče sa legendama. Bivši načelnik odseka za krvne delikte, Žarko Popović, u svojim javnim istupima je više puta pominjao da je policija imala određena saznanja, ali da dokazi nikada nisu bili dovoljno čvrsti za sud.

Zazidan u temelje: Jedna od najtrajnijih teorija, o kojoj su pisali brojni hroničari beogradskog asfalta, jeste da je Džamba ubijen, a da je njegovo telo završilo u temeljima benzinske pumpe koja se u to vreme gradila u blizini grada.

Osveta iz zatvorskih dana: Kako se u dobro obaveštenim krugovima godinama spekulisalo, sukob u Beograđanki bio je samo povod za osvetu zbog događaja iz zatvora koji su datirali godinama unazad.

Džej mu je posvetio pesmu, a porodica tražila istinu

Njegov rođak, pevač Džej Ramadanovski, u više navrata je u svojim emotivnim ispovestima potvrđivao da je porodica pokušavala da sazna istinu, ali da su uvek nailazili na zid ćutanja.

"Teško je živeti", pesma je koju je Džamba napisao u zatvoru, a koju mu je Džej posvetio, ostajući kao jedini spomenik čoveku čiji grob nikada nije obeležen.

Zvanično: Nestalo lice

Iso Lero Džamba se i danas u evidenciji MUP-a vodi kao nestalo lice. Iako optužnice nikada nisu podignute, a vinovnici nikada nisu procesuirani, ovaj slučaj ostaje kao podsetnik na "mračne devedesete" kada su ljudi, prema rečima mnogih savremenika, "isparavali" preko noći bez ikakvog traga.

Tekst je baziran na svedočenjima savremenika, javno dostupnim policijskim beleškama i izjavama članova porodice koje su ranije objavljivane u medijima.

Autor: Dalibor Stankov