'OD SINOĆ NE MOŽEMO DA DOĐEMO SEBI' Prijatelji nastradale Sanje neutešni nakon JEZIVE TRAGEDIJE: Bila je najbolja MAJKA i žena borac

Majka troje dece poginula je juče kada ju je udario voz kod sportskog centra Rakovica.

Do nesreće je došlo sinoć oko 18 časova, a porodica i prijatelji su u šoku zbog jezive tragedije.

- Od sinoć ne možemo da dođemo sebi, pa ni ja sam zbog ovoga što se desilo! Ovo što se desilo je da se naježiš ko god da je u pitanju, a kamoli ona koja je zaista bila prvenstveno dobar čovek i najbolja majka svojoj deci. Radila je i sve činila da izvede decu na pravi put, bila je posvećena maksimalno njima i sve im je predodredila. Bila je i dobar prijatelj, pomogla bi svakome, ali kada kažem svakom, to tako i mislim. Zaista je volela svakoga, ljude je delila samo na dobre i loše. Mnogo je toga prošla, jedna zaista žena borac! Njeni prijatelji i drugovi će je sigurno pamtiti po lavovskom srcu i osmehu kojim je stvarno zračila gde god da se pojavi - rekao je njen blizak prijatelj za naš portal.

Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

"Nesreća se desila kada su se vraćali sa utakmice"

Od nastradale Sanje oprostio se FK Miljakovac.

"Velika tragedija odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba, po povratku kući, na rakovačkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona, prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina, koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca. Draga Sanja, zauvek ćeš ostati sa nama! Počivaj u miru!", piše u objavi FK Miljakovac.

