JEZIVI DETALJI SMRTI U RAKOVICI: Saplela se na pruzi sa slušalicama, nije imala vremena da pobegne

Beogradska opština Rakovica zavijena je u crno nakon stravične nesreće koja se dogodila u subotu, 21. februara, kada je Sanja Vujanić (30), majka troje dece, poginula pod naletom voza kod Sportskog centra Rakovica.

Novi detalji ove tragedije kidaju srce, a očevici otkrivaju da je sve bila sekunda kobnog niza okolnosti.

Prema rečima onih koji su se te večeri našli u blizini pruge nakon fudbalske utakmice, scena je bila toliko potresna da prisutni i dalje ne mogu da izbrišu slike iz glave.

Kobne slušalice i pad na šinama

Kako se saznaje, Sanja je prugu prelazila na mestu koje lokalno stanovništvo godinama koristi kao prečicu, ali uz jedan detalj koji se pokazao kao fatalan.

- Prelazila je šine sa slušalicama u ušima. Verovatno nije ni čula da voz dolazi. U jednom trenutku se saplela i, dok je pokušavala da se uspravi, na nju je naleteo voz. Nije imala vremena da pobegne - priča vidno potresen očevidac za naš portal.

On dodaje da su mladići koji su bili u blizini potrčali čim su shvatili šta će se desiti, ali je bilo kasno.

- Momci su videli svu tu strahotu, njene ostatke po pruzi... Jedan od njih mi je rekao da je trčao da joj pomogne, ali mašina je bila brža. To je scena koju niko ne bi trebalo da vidi.

"Žena lavica" koja je sama podizala tri sina

Prijatelji i komšije nastradalu Sanju opisuju kao heroja koja je svoj život podredila deci. Oštro demantuju spekulacije koje su se pojavile na društvenim mrežama da je reč o samoubistvu.

- To su budalaštine! Sanja je bila žena lavica, borila se za svoja tri sina koje je izvela na dobar put. Te večeri deca su bila kod oca, a ona je stradala nesrećnim slučajem. Bila je predivna majka i niko ne može da veruje da je više nema - kažu meštani.

Deca svakodnevno pretrčavaju "prugu smrti"

Stanovnici ovog dela Rakovice upozoravaju da je ova deonica puta rizična oduvek i da je prava sreća što do sada nije bilo više ovakvih tragedija, s obzirom na to da tuda svakodnevno prolaze deca koja treniraju u Sportskom centru.

Građani ističu da ne postoji bezbedan put do hale.

Treneri kao saobraćajci

- Trener stane između dva koloseka, proveri da nema voza, pa požuruje decu da pređu. Zamislite da deca sama prolaze!- kaže jedna meštanka.



Postoji samo mali mostić kojim jedva prođe jedan automobil, što pešake primorava na opasne prečice preko šina.

Dok istraga ne utvrdi sve zvanične detalje, Rakovica oplakuje mladu majku, a nadležnima ostaje jezivo podsećanje da neobezbeđeni pružni prelazi uzimaju najvrednije - ljudske živote.

Autor: S.M.