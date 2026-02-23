BRAĆA JELIČIĆ UBIJENA U ŠUMI ZBOG TARTUFA: Odloženo suđenje Dejanu Eriću, nastavak zakazan za 7. maj

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici protekle nedelje trebalo je da bude održano novo ročište u ponovljenom suđenju Dejanu Eriću (38) iz sela Jarak, optuženom za dvostruko ubistvo braće Predraga (43) i Stanislava (37) Jeličića iz Futoga, ali je ono odloženo zbog nemogućnosti ispitivanja svedoka, koji se nisu pojavili pred sudom.

Kako Kurir piše, svedoci nisu pristupili ročištu, zbog čega sud nije bio u mogućnosti da nastavi dokazni postupak. Naredno ročište zakazano je za 7. maj, kada bi, prema najavi, trebalo da budu saslušani veštaci.

Podsetimo, ponovljeno suđenje vodi se zbog događaja od 6. decembra 2020. godine, kada su, prema optužnici, braća Jeličić usmrćena iz vatrenog oružja u šumi kod Sremske Mitrovice, nakon sukoba koji je izbio tokom sakupljanja tartufa.

Na prethodnom ročištu, održanom 26. decembra, saslušan je brat optuženog, koji je i ranije u ovom postupku bio pravosnažno oslobođen. On je tom prilikom, prema navodima prisutnih, u potpunosti ponovio ranije dat iskaz, ne iznoseći nove činjenice, potvrdivši odbranu optuženog da je do pucnjave došlo u okolnostima nužne odbrane.

Suđenju su tada prisustvovali punomoćnik oštećenih, kao i članovi porodice stradalih, među kojima i ćerka jednog od ubijenih. Rasprava je protekla mirno, bez incidenata u sudnici i ispred zgrade suda.

Tužilaštvo i dalje ostaje pri stavu da se radi o teškom krivičnom delu dvostrukog ubistva, dok je odbrana od početka postupka tvrdila da je optuženi pucao u samoodbrani.

Nastavak postupka zakazan za maj trebalo bi da donese ključne nalaze veštaka, nakon čega se očekuje dalje razmatranje dokaza i odluka suda.

Autor: D.Bošković