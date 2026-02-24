OPTUŽNICA PROTIV DIREKTORA U PANČEVU: Poreskom prevarom oštetio budžet za više od 4,5 miliona dinara

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog protiv A.Lj. (47) zbog sumnje da je kao odgovorno lice u jednom privrednom društvu izvršio krivična dela poreske prevare i poreske utaje.

Prema navodima tužilaštva, sumnja se da je okrivljeni u periodu od decembra 2022. do aprila 2023. godine svesno podnosio neistinite poreske prijave. Njegova namera je, kako se navodi, bila da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV).

Pored malverzacija sa PDV-om, A.Lj. se tereti i da je davao lažne podatke o činjenicama koje utiču na utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, čime je dodatno izbegao zakonske obaveze prema državi.

Ovim mahinacijama budžet Republike Srbije oštećen je za ukupno 4.534.053,30 dinara.

Tužilaštvo traži kaznu i zabranu rada

OJT u Pančevu je u optužnom predlogu iznelo precizne zahteve u pogledu kazne za okrivljenog. Predloženo je da sud A.Lj. proglasi krivim i izrekne mu:

Uslovnu osudu u trajanju od 1 godine i 4 meseca (sa rokom provere od dve godine);

Novčanu kaznu u iznosu od 450.000 dinara;

Meru bezbednosti: Zabranu vršenja poziva i dužnosti direktora ili zastupnika bilo kog privrednog društva na teritoriji Srbije u trajanju od godinu dana.

Ova mera zabrane odnosi se na sve poslove koji podrazumevaju raspolaganje, upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom.

Autor: A.A.