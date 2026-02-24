GUTLJAJ MOGAO BITI SMRTONOSAN: Hitna prijava nesavesnoj babi iz Blaca

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji podnelo je prijavu protiv R.S. (61) iz Đurevca, kod Blaca, zbog zbog sumnje da je u flašici za vodu sipala medecinski benzin, i time otrovala bebu.

Reč je o slučaju dvadesetomesečne bebe u vrtiću "Naša radost" u Blacu, kojoj je pozlilo nakon što je popila tečnost iz flašice koju je ponelo od kuće.

"Postupajući po prijavi Doma zdravlјa "Blace" da je 22.01.2026. godine, u ovu zdravstvenu ustanovu primlјeno maloletno dete starosti oko 20 meseci, nakon što mu je pozlilo kada je u prostorijama vrtića "Naša radost" u Blacu popilo tečnost iz bočice koju je ponelo od kuće. PS Blace je nakon preduzetih radnji i provera navoda prijave, i uzimanja izjava od svih aktera događaja, ovom tužilaštvu dostavilo krivičnu prijavu sadržanu podnetu protiv R.S. (61) iz sela Đurevac, zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti", saopšteno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.

Oni dodaju da je pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Kuršumliji u toku postupak preduzimanja dokaznih radnji po podnetoj krivičnoj prijavi.

"Imajući u vidu zainteresovanost javnosti za predmetni događaj, ali i činjenicu da je oštećeni maloletno lice, ovo javno tužilaštvo će nakon preduzimanja dokaznih radnji na primeren način obavestiti javnost o svim preduzetim radnjama, vodeći računa pre svega o zaštiti interesa maloletnog oštećenog u skladu sa važećim zakonskim propisima", saopštio je postupajući tužilac Jelena Lešnjak Maletić.

Podsećamo, nakon što je dete dovedeno u vrtić, te u njemu bilo nešto više od sat vremena, izgubilo je svest i imalo tegobe, ali je brzo reagovala medicinska setra i Hitna služba Doma zdravlja u Blacu.

Nakon što je pružena medicinska pomoć, beba je transportovana u Opštu bolnicu u Prokuplju, a odatle u niški Klinički centar, gde je bebino stanje stabilizovano.

Najveći problem je bio utvrditi razlog tegoba, ali se saznalo da je baba bebe umesto vode u flašicu slučajno sipala medicinski benzin, koje je dete na sreću samo malo popilo.

