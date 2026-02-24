DETALJI DRAME! PODNETA PRIJAVA PROTIV BAKE DETETA KOJE SE OTROVALO U VRTIĆU U BLACU! Beba pila iz flašice za vodu u koju je greškom sipala benzin

Osamnaestomesečna beba koja se otrovala kada je iz flašice popila tečnost, koju je baka deteta slučajno umesto vode sipala, a reči je bilo o medicinskom benzinu.

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji podnelo je prijavu R.S. (61) iz Đurevca kod Blaca zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti. Reč je o slučaju dvadesetomesečne bebe u Vrtiću „Naša radost“ u Blacu kojoj je pozlilo nakon što je popila tečnost iz flašice koju je ponelo od kuće.

- Postupajući po prijavi Doma zdravlјa “Blace” da je dana 22.01.2026. godine oko 9 časova, u ovu zdravstvenu ustanovu primlјeno maloletno dete starosti oko 20 meseci, nakon što mu je pozlilo kada je u prostorijama vrtića “Naša radost” u Blacu popilo tečnost iz bočice koju je ponelo od kuće, PS Blace je nakon preduzetih radnji i provera navoda prijave, i uzimanja izjava od svih aktera događaja, ovom tužilaštvu dostavilo krivičnu prijavu sadržanu podnetu protiv R.S. (61) iz sela Đurevac, zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz čl. 278 st.5 KZ - saopšteno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.

Oni dodaju da je pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Kuršumlijiu toku postupak preduzimanja dokaznih radnji po podnetoj krivičnoj prijavi.

- Imajući u vidu zainteresovanost javnosti za predmetni događaj, ali i činjenicu da je oštećeni maloletno lice, ovo javno tužilaštvo će nakon preduzimanja dokaznih radnji na primeren način obavestiti javnost o svim preduzetim radnjama, vodeći računa pre svega o zaštiti interesa maloletnog oštećenog u skladu sa važećim zakonskim propisima - saopštio je postupuajući tužilac Jelena Lešnjak Maletić.

Podsećanaj radi, nakon što je dete doveden u Vrtić, te u njemu bilo nešto više od sat vremena, izgubilo je svest i imalo tegobe, ali je brzo reagovala medicinska setra i Hitna služba Doma zdravlja u Blacu, pa su nakon što mu je pružena medicinska pomoć, transportovali bebu u Opštu bolnicu Prokuplje, a odatle u niški Klinički centar, gde je bebino stanje stabilizovano. Najveći problem je bio utvrditi razlog tegoba, ali se saznalo da je baba bebe umesto vode u flašicu slučajno sipala medicinski benzin, koje je dete na sreću samo malo popilo.

Autor: D.Bošković