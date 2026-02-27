Kobna greška ih odvela u smrt: Šta je pokazala rekonstrukcija smrti ribolovaca na jezeru Barje

Stefan Krstić (38) i Slaviša Antić (47) stradali su u noći između 18. i 19. februara na jezeru Barje kod Leskovca, gde su se utopili tokom ribolova. Njihova tela pronašli su ronioci Žandarmerije nekoliko dana kasnije, a obdukcija je potvrdila da je uzrok smrti utapanje.

Kako smo već pisali, dvojica iskusnih ribolovaca su 18. februara u popodnevnim satima stigli u vikendicu u selu Crcavac, odakle su u večernjim satima čamcem izašli na jezero. Tokom noći vremenski uslovi su se pogoršavali, uz pojačan vetar i pad temperature.

Kada se narednog jutra nisu javljali na telefone, porodice su obavestile policiju. Nedugo zatim, u blizini brane primećen je prazan čamac koji je plutao po površini, bez vidljivih oštećenja, što je ukazalo da nije došlo do sudara, već do prevrtanja.

- Vojni čamac je teško prevrnuti, a kamoli potopiti. Većina ribolovaca ih koristi i odlični su za sve uslove. Da li im je mreža zapela za nešto, pa ih je, kad su pokušali da je otpeljaju, povukla, ko zna. Mreža je kao divlja životinja kada je u vodi. To znaju samo oni koji su imali priliku da rade sa njom, a izvući se iz nje kada te uhvati je ravno nemogućem - rekao je za Telegraf ribolovac iz ovog kraja.

Istraga je pokazala da je čamac najverovatnije izgubio stabilnost tokom pokušaja izvlačenja ribarske mreže, koja se, kako se sumnja, zakačila za podvodne prepreke. Pod naletima vetra i talasa, plovilo se nagnulo, a obojica muškaraca su završila u hladnoj vodi.

Utvrđeno je da u trenutku nesreće nisu nosili prsluke za spasavanje. Niska temperatura vode izazvala je snažan fizički šok, dok su se ribari zapetljali u sopstvenu mrežu, što im je onemogućilo da isplivaju.

Zbog velike dubine i složenog podvodnog terena, potraga je trajala nekoliko dana. Uz pomoć sonara, ronioci su 22. februara locirali tela na oko 35 metara dubine, nakon čega su izvučena i prevezena na obdukciju.

Jezero Barje je veštačka akumulacija sa naglim promenama dubine, muljevitim dnom i potopljenim ostacima stabala i granja, što ribolov u noćnim i zimskim uslovima čini posebno rizičnim. Na pojedinim mestima dubina prelazi 30 metara, a prepreke ispod površine nisu vidljive sa vode.

Istraga je zaključila da se radi o tragičnoj nesreći bez elemenata krivičnog dela, nastaloj u uslovima koji su i za iskusne ribolovce izuzetno opasni.

