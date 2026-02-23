'ČAMAC SE NAGO NA JEDNU STRANU, NISU USPELI DA SAVLADAJU MREŽU!' Šok detalji nestanka ribolovaca

Nestanak ribolovaca na jezeru Barje završio je tragično. Njihova tela su pronađena nakon višednevne potrage, a uzrok nesreće se i dalje istražuje

Tri dana nakon što je prijavljen nestanak i pokrenuta zvanična potraga za dvojicom ribolovaca, Stefanom Krstićem iz sela Vučje i Slavišom Antićem iz sela Crcavac, koji su nestali na jezeru Barje kod Leskovca, pronađena su njihova tela, umotana u ribarsku mrežu, čime je, nažalost, okončana višednevna drama koja je potresla porodice i prijatelje.

Vladica Zdravković, kapetan rečne plovidbe i Aleksandar Karjuk, ronilac govorili su na ovu temu za Kurir.

- Oni nisu imali prsluke, da su imali izvukli bi sebe a i mreže. To je bio najveći problem. Sigurno je bila teža riba i oni su vukli, dok se čamac nije nago na jednu stranu. A onda dolazi problem mreže. Mreža je živa i ko se nije upleo u nju, taj ne zna šta je to - kaže Karjuk.

Zdravković kaže da su prsluci za spasavanje obavezni u svim situacijama, a kako tvrdi, onaj ko upravlja motornim čamcem, pre toga mora položiti ispit za isti:

- Mislim da je sem panike i neznanje bilo u pitanju. Tada je bilo nevreme i jak vetar. Količina ribe je bila toliko teška da su zbog nje pali. Spekulisalo se da je vojni čamac, ali to nije moguće jer je vojni čamac nepotopiv. Sudska medicina će utvrditi, ovo su sada samo nagađanja - rekao je Zdravković i dodao da je veoma bitna pravovremena reakcija:

- Brzina je veoma bitna. Mislim da je posao dobro odrađen. Informativa je brzo skupila sve informacije i krenulo se ka potrazi. Bitno je znati da tela nikada ne završe na dnu, ona lebde između površine i dna vode. Nikada ne legnu. Često smo tela zaticali kako lebde u vodi. Ronioci su prvo utvrdili lokaciju i slučaj je brzo rešen.

Dodaje i da pri pada u vodu, hladnoća prouzrokuje nesvestici, a njom se automatski otvara dušnik.

Godinama pecali

Krstić i Antić su inače u sredu 18. februara otišli u vikendicu u Crcavcu kako bi pecali na jezeru, što su činili godinama unazad.

Kada se narednog jutra nisu javili na telefone, porodice su odmah alarmirale policiju, strahujući da se dogodilo nešto loše. Njihovi mobilni telefoni ostali su nedostupni, a nestao je i njihov vojnički čamac, što je dodatno produbilo misteriju.

Potraga za nestalim ribolovcima Foto: Ustupljene fotografije

- U akciju su se uključili pripadnici policije, rečne jedinice, ronioci Žandarmerije iz Niša. Pretraživana je obala, šiblje i nepristupačni delovi, dok su čamci sa spasiocima satima kružili rekom. Korišćena je i specijalizovana oprema, uključujući sonare i podvodne kamere, kako bi se što detaljnije pregledalo dno jezera - kaže izvor Kurira i dodaje da uprkos velikom angažovanju i nadi porodica da će njihovi najmiliji biti pronađeni živi, dani su prolazili bez konkretnih rezultata.

- Trećeg dana potrage, u ranim popodnevnim časovima, njihova tela su pronađena u jezeru na dubini od oko 35 metara, a porodice, koje su sve vreme iščekivale bilo kakvu informaciju, ubrzo su obaveštene o najtežem ishodu. Potpuno su van sebe...

"Dobro su poznavali teren"

Meštani kažu da je voda tih dana bila nabujala i da su vremenski uslovi bili promenljivi, sa jakim vetrom, što je, kako navode, sigurno dodatno otežavalo boravak na vodi. Ipak, ribolovci su, prema rečima poznanika, bili iskusni i dobro su poznavali teren, zbog čega je vest o njihovoj smrti izazvala još veći šok.

Tokom tri dana potrage, na obali su se smenjivali rodbina i prijatelji, sa nadom da će ugledati poznata lica, nažalost, nada je ugašena onog trenutka kada je potvrđeno da su tela pronađena.

Autor: D.Bošković