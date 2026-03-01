Unakazili ga i ostavili da se smrzne: Osumnjičeni za ubistvo Aleksandra S. ostaju u pritvoru

Viši sud u Somboru produžio je pritvor Z.K.(28) i M.D.(43) zbog sumnje da su krajem 2025. godine usmrtili Aleksandra S. (55). Osumnjičenima je pritvor produžen zbog postojanja sumnje da bi mogli ponoviti krivično delo za koje se terete, prenosi Alo.

Sumnja se da su osumnjičeni pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu preveze iz jednog u drugo mesto.

- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - preneli su tada mediji.

Inspektori su na licu mesta zatekli muškarca sa povredama glave, koji je bio vezan za metalni stub. Pretpostavlja se da je tako proveo čitavu noć, koja je bila veoma hladna, jer su preliminarni rezultati obdukcije pokazali da je preminuo usled smrzavanja.

