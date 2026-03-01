AKTUELNO

Hronika

Unakazili ga i ostavili da se smrzne: Osumnjičeni za ubistvo Aleksandra S. ostaju u pritvoru

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Viši sud u Somboru produžio je pritvor Z.K.(28) i M.D.(43) zbog sumnje da su krajem 2025. godine usmrtili Aleksandra S. (55). Osumnjičenima je pritvor produžen zbog postojanja sumnje da bi mogli ponoviti krivično delo za koje se terete, prenosi Alo.

Sumnja se da su osumnjičeni pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu preveze iz jednog u drugo mesto.

- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - preneli su tada mediji.

Inspektori su na licu mesta zatekli muškarca sa povredama glave, koji je bio vezan za metalni stub. Pretpostavlja se da je tako proveo čitavu noć, koja je bila veoma hladna, jer su preliminarni rezultati obdukcije pokazali da je preminuo usled smrzavanja.

Autor: S.M.

#Policija

#Pritvor

#Sombor

#Ubistvo

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

OSUMNJIČENI ZA BRUTALNO UBISTVO U VRBASU OSTAJU IZA REŠETAKA: Sumnja se da su Aleksandra mučili do smrti - određen im pritvor do 30 dana

Hronika

OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU OSTAJU IZA REŠETAKA: Usred bela dana u punom kafiću ranjen Vuk Bajrušević

Hronika

DEJAN I SRĐAN OSTAJU IZA REŠETAKA: Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

Hronika

OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA: Bivši policajac povezivan sa vračarcima! Pucao mu u noge da ne beži, a onda ga OVERIO IZ BLIZINE

Hronika

OPTUŽENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ OSTAJU IZA REŠETAKA Sud odlučio o pritvoru, šta će biti sa optužnicom i dalje neizvesno

Hronika

DETALJI UBISTVA KOD VRBASA: Zamolili da ih preveze, a onda ga OPLJAČKALI I UNAKAZILI!