Pritvor osumnjičenom da je pomogao u ubistvu bivšeg fudbalera Živka Bakića

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Radomiru S. (28) osumnjičenom da je prvoosumnjičenom Aleksandru D. (34), protiv koga je već pokrenuta istraga i nalazi se u pritvoru, i još jednom NN licu pomogao u ubistvu Živka Bakića 16. januara u beogradskom naselju Sopot.

Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora više od deset godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni je prethodno saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Živko B. je bio fudbaler, a hapšen je kao vođa organizovane kriminalne grupe koja se bavila trgovinom kokaina.Naredbom o proširenju istrage osumnjičenom Radomiru S. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U saopštenju tužilaštva je navedeno da se sumnja da je Radomir S. 19. januara, po prethodnom dogovoru sa prvoosumnjičenim Aleksandrom D. i NN "Lokijem", pomogao Aleksandru D. u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo unapred obećanim prikrivanjem krivičnog dela, sredstava kojima je krivično delo izvršeno i to putničkog motornog vozila marke "pežo 206" karavan i registarskih tablica koje su se nalazile u gepeku pomenutog vozila, (prethodno je vozilo marke "pežo" karavan na lice mesta dovezao Aleksandar D).

Nakon što je Radomira S. kontaktiralo NN lice sa nadimkom "Loki", oni su zajedno "Lokijevim" motornim vozilom otišli u ulicu Mitrofana Hilandarca, gde mu іe NN "Loki" pokazao gde se nalazi vozilo marke "pežo 206" karavan, na kojem niіe bilo registarskih tablica, rekavši da je zadatak Radomira S. da dođe do vozila kojim je izvršeno krivično delo teško ubistvo, gde se ispod desnog točka nalazi ključ za startovanje motora, kao i da je neophodno da proveri da li je moguće startovati motor ključem, da iz gepeka vozila uzme registarske tablice i da mu ih donese, što je osumnjičeni i učinio.

Osumnjičeni je na lice mesta došao svojim vozilom marke "škoda fabia", pronašao je ključ na prednjem desnom točku vozila, otključao je bravu gepeka vozila, izvadio iz gepeka pomenute registarske tablice i stavio ih u svoj automobil.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je Radomir S. 27. februara u Beogradu, na teritoriji GO Orenovac, u kući u kojoj ima prebivalište neovlašeno držao municiju - 42 komada municije različitog kalibra.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 28. januara pokrenulo istragu protiv Aleksandra D. zbog postojanja osnova sumnje da je 16. januara na teritoriji Sopota na podmukao način lišio života Ž. B.

