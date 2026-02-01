OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA: Istetoviran, izblajhan, bio i na ratištu, voli 'pucačinu' (FOTO)

Aleksandar D. (35), koji je 26. januara uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je deset dana ranije u naselju Sopot likvidirao Živka Bakića Žiću (43), vođu balkanskog kartela i bivšeg fdubalera, jedno vreme je bio na ratištu u Ukrajini, kažu za Kurir njegovi drugovi iz detinjstva.

Kako saznajemo, uhapšeni je rodom iz Žitorađe, a u rodnom mestu ga nisu videli poslednjih šest godina.

- Živeo je na relaciji Žitorađa-Beograd, jer mu je otac odavde, a majka mu je Beograđanka. Jeste, da kažem, bio problematičan od malih nogu, voleo je da se bije i ostalo, ali nikada ne bih rekao da ću ovo čuti za njega. Znam da je bio na ratištu u Ukrajini i da je bio dobrovoljac na ruskoj strani. Video sam i njegove slike sa nekim ekstremistima, mudžahedinima, šta li su - kaže Žitorađanin koji poznaje osumnjičenog za likvidaciju Bakića od detinjstva.

Kako dodaje, u školi su Aleksandara D. zvali Japanac, a bio je poznat i po tome što je fanatično igrao popularnu igricu "kanter strajk".

- Zvali smo ga Japanac jer ima kose oči, a "kanter strajk" je bio njegov život u to vreme. Bio je odličan u toj igrici i po čitav dan je igrao, kao da je bio opsednut. Mislim da je možda i to uticalo na njega, da postane to što je postao - kaže naš sagovornik. Podsetimo, igrica "kanter strajk" je takozvana "pucačina", igrica u kojoj se dva tima bore jedan protiv drugog, najčešće oko postavljanja ili deaktiviranja bombe, a zahteva preciznost, brzinu i taktiku.

Prijatelj uhapšenog Aleksandra D. kaže da ga je u Žitorađi poslednji put video pre šest godina.

- Ranije je bio znatno mršaviji, ali na poslednjim fotografijama koje sam video se baš razvio, istetovirao se i izblajhao. Kažem, nisam ga video sigurno poslednjih šest godina - priča nam poznanik.

Drugi koji ga poznaju kažu da kao mladić nije bio posebno društven, da su ga viđali po diskotekama, ali da nije imao širok krug prijatelja, iako su se svi znali, jer je Žitorađa mala opština.

Podsetimo, sumnja se da je Aleksandar D. likvidirao Živka Bakića 16. januara u šumi kod Sopota dok je Bakić bio u dozvoljenoj šetnji, budući da je boravio u kućnom pritvoru s nanogicom zbog optužbi za šverc kokaina.

- Istraga je pokazala da je osumnjičeni danima obilazio Bakićevu kuću u Sopotu i motrio na njega. Kobnog dana je automobilom došao do šume, koja se nalazi nedaleko od kuće vođe balkanskog kartela, u kojoj je bio u pritvoru. Interesantno je da je osumnjičeni sa sobom na likvidaciju poveo psa rase haski - podseća izvor i dodaje da su Bakićevi prijatelji kobnog dana došli u šumu neposredno posle njegovog ubistva, kako bi se s njim sreli, ali su umesto njega sreli egzekutora sa psom.

- Oni su popričali sa njim, osumnjičeni im je rekao da mu se zaglavio auto i da je izveo psa da ga prošeta dok ne reši tu situaciju. Bakićevi prijatelji su mu tada, ne sluteći ništa, ponudili pomoć i izgurali mu kola, te mu tako nesvesno pomogli u begu - kaže izvor i dodaje da se ubica skloni u štek-stan u Beogradu.

- Ispostavilo se da je stan tokom skrivanja napuštao samo kako bi prošetao svog psa. Haski je bio sa njim i kada su ga policajci opkolili i stavili mu lisice - dodaje sagovornik.

Aleksandaru D. je posle salušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu određen jednomesečni pritvor.

Upoznali se u zatvoru Kako su ranije pisali mediji, osumnjičeni Aleksandar D. i ubijeni Živko Bakić upoznali su se u Centralnom zatvoru u Beogradu, gde su obojica bili u pritvoru. - Bakić je bio u pritvoru od 21. septembra 2023. do 29. oktobra 2024. godine, kada je odlukom Apelacionog suda prebačen u kućni pritvor uz nanogvicu. Osumnjičeni je, navodno, u isto vreme "ležao" u Centralnom zatvoru zbog lakših krivičnih dela. Tamo su se njih dvojica upoznala i ostvarila kontakt - rekao je izvor.

