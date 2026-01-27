AKTUELNO

OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA UHAPŠEN KAD JE IZAŠAO DA PROŠETA PSA: Haskija vodio i na likvidaciju, OVAJ detalj sa snimka šokirao sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/elconfidencial/MUP Srbije/Pixabay.com ||

Uhapšeni Aleksandar D. (35), osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića (43), vođe balkanskog kartela i bivšeg fudbalera, koje je brutalno izvršeno 16. januara na šumskom putu kod jezera Trešnja kod Sopota, prilikom likvidacije mete poveo je i svog psa rase haski, a koji se vidi i na snimku hapšenja objavljenom od strane MUP-a.

- Na snimku se vidi kako Aleksandar D. izlazi iz zgrade sa psom kako bi ga prošetao, što je verovatno bio i jedini razlog njegovog izlaska iz štek stana nakon likvidacije Bakića. U tom trenutku pripadnici policije ga obaraju na pod i stavljaju mu lisice. Pas je samo istrčao na ulicu, verovatno uplašen od situacije, a sada nije poznato ko je preuzeo brigu o životinji, dok je osumnjičeni odmah sproveden u pritvor - navodi izvor Kurira.

Kako je utvrđeno, muškarac koji je ubio Bakića je na dan likvidacije sa sobom poveo i psa, pa je životinja prisustvovala ovo jezivom činu.

Žrtva i egzekutor poznanici iz zatvora

Prema nezvaničnim informacijama, Aleksandar D. je poznavao ubijenog Bakića, navodno iz Centralnog zatvora.

Inspektori su detaljno analizirali sve materijalne tragove i informacije, uključujući podatke sa baznih stanica mobilne telefonije i video-nadzor sa više objekata. Ukrštanjem svih tih podataka došlo se do mogućeg učinioca ovog krivičnog dela.

Ubrzo je otkriven štek-stan osumnjičenog. Uhapšen je juče popodne, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati. U tom roku biće priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje.

Foto: Privatna arhiva

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. D. (1991), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo četrdesettrogodišnjeg Ž.B.

- Aleksandar D. se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Ž.B. koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - saopšteno je.

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Osumnjičeni

#Pas

#haski

#snimak

#Živko Bakić

