OSUMNJIČENI ZA UBISTVO BAKIĆA POVEO SVOG PSA NA LIKVIDACIJU! Šok detalji iz istrage: Prijatelji ubijenog ga sreli u šumi, ali uspeo je da ih prevari (FOTO+VIDEO)

Osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića, koji je likvidiran u šumi u Sopotu, na egzekuciju mete vodio je i svog psa.

Prema rečima izvora, ovaj nesvakidašnji detalj o osumnjičenom, koji je danas uhapšen, utvrđen je tokom istrage, a potvrdila ga je i izjava koju su drugovi ubijenog Bakića dali policiji nakon brutalnog ubistva, navodi Kurir.

Pas prisustvovao ubistvu

- Policajci su tokom istrage ove likvidacije došli do saznanja koje je čak i onima najiskusnijima bilo vrlo čudno. Naime, kako je utvrđeno, muškarac koji je ubio Bakića je sa sobom poveo i psa, pa je životinja prisustvovala ovo jezivom činu. Ovako nešto zaista do sada nije zabeleženo - kaže izvor Kurira.

Osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića, koji je likvidiran u šumi u Sopotu, na egzekuciju mete vodio je i svog psa, saznaje Kurir!

Kako dalje dodaje, kasnije saslušanje svedoka otkrilo je i da su Bakićevi drugovi sreli ubicu u šumi, i to dok su tražili, kako se kasnije ispostavilo, tada već ubijenog muškarca.

Sreo drugove ubijenog

- Nekolicina drugova ubijenog je u šumi, tokom potrage, srela muškarca sa psom koji im je tada rekao da mu automobil zaglavio i da je izašao da prošeta ljubimca. Oni su mu čak i pomogli i pogurali mu kola, i ne sluteći da je upravo on osoba koja je ubila njihovog druga - kaže naš izvor.

O tome koliko je osumnjičeni za ubistvo vezan za svog psa, govori i činjenica da je tokom boravka u štek stanu, dok se krio nakon likvidacije, jedini razlog zbog kojeg je izlazio napolje bio taj da prošeta psa.

- Nakon što je likvidirao Bakića i uspeo da prevari njegove prijatelje, osumnjičeni se sakrio u štek stanu, kako ga policija ne bi pronašla. Jedino zbog čega je napuštao je stan bilo je šetanje psa, koje je radio svakoga dana u isto vreme - objasnio je naš izvor.

Podsetimo, Živko Bakić, jedan od vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler, ubijen je 16. januara u Sopotu, u šumi na putu za Malu Ivanču, dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom, budući da se nalazio u kućnom pritvoru.

Kako smo ranije pisali, ubica je ispalio više hitaca u Bakića, a zatim ga overio u glavu i pobegao.

Uhapšen ispred zgrade

Kako smo ranije pisali, psumničeni za ubistvo Bakića, Aleksandar D. (35) uhapšen je danas ispred jedne stambene zgrade. Prema dostupnom video snimku hapšenja, pripadnici policije su ga momentalno savladali, oborili na zemlju i stavili mu lisice, sprečivši svaku mogućnost bekstva.

- Scena je bila napeta, policajci su postupili brzo i odlučno, kako bi osigurali bezbednost prolaznika i sprečili bilo kakav incident. Najpre su ga oborili na pod i lisice na ruke su mu stavljene iste sekunde - kaže izvor.

Aleksandar D. se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Bakića koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Inače, uhapšeni je od ranije poznat policiji i ima dosije.

- U prošlosti je više puta hapšen za blaža krivična dela - kaže izvor i dodaje da sve ukazuje na to da je osumnjičenog neko angažovao za ovaj "prljavi posao".

- Od samog početka istrage bilo je jasno da je likvidacija Bakića naručena, da ga je ubica pratio i znao mu navike. Takođe, od početka se sumnjalo da je ubica imao nalogodavca, ali i pomagače. Ovo ubistvo je, kako se sumnja, naručeno i plaćeno - objašnjava izvor.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Autor: M.R.