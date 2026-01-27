Ovo je detalj koji je odao UBICU Živka Bakić: Mislio je da je sve očistio, ali...

Zahvaljujući akciji Uprave kriminalističke policije (UKP) za grad Beograd pronađen je automobil koji je, kako se sumnja, Aleksandar D. (35), koristio prilikom likvidacije Živka Bakića Žiće (43).

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je više puta pucao u žrtvu, a zatim mu zadao smrtonosne hica u potiljak.

Prema najnovijim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sigurnosne kamere su zabeležile osumnjičenog kako se tim vozilom dovezao do mesta zločina, a potom otišao nakon izvršenja dela. Automobil je pronađen napušten na lokaciji, a policija ga je preuzela radi veštačenja.

Aleksandar D. će sutra biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo Živka Bakića.

Deset dana nakon što je u naselju Trešnja kod Sopota pronađeno delimično zakopano telo Bakića, pripadnici Trećeg odeljenja beogradskog UKP uspeli su da lociraju osumnjičenog. Policiju su do njega doveli tragovi njegovog kretanja, uključujući šetnje sa kućnim ljubimcem. Tokom saslušanja pred tužiocem ostaje da se utvrdi da li će osumnjičeni izneti motive ubistva i eventualne nalogodavce.

Imajući u vidu način izvršenja krivičnog dela, koji prema sumnjama istražnih organa podrazumeva svirepo i podmuklo postupanje prema žrtvi, on se tereti za krivično delo teško ubistvo. Za ovo krivično delo, prema odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije, zaprećena je najteža kazna u vidu doživotnog zatvora.

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je Aleksandar D. Bakiću ispalio čak devet hitaca direktno u stopala i noge.

Njegova agonija trajala je dok je ranjen i nemoćan očajnički pokušavao da puzi kroz smetove ka gustišu šume i svom domu, ostavljajući krvavi trag dug nekoliko metara. Tek tada mu je, kako se sumnja, osumnjičeni prišao i presudio sa dva hica u lobanju. Nakon ubistva, postoji sumnja da je osumnjičeni pokušao da zatrpa telo i sakrije ga, ali ga je nešto prekinulo u tome te je telo Živka Bakića Žiće pronađeno do pola u snegu i lišću.

Podsetimo, Živko Bakić Žića pronađen je mrtav u petak oko 16 časova, svega nekoliko metara od svoje kuće, u šumi na putu za Malu Ivanču, nakon što je izašao u dozvoljenu šetnju.

Svega par sati nakon likvidacije, veliki broj prijatelja, saradnika i poznanika Bakića došao je u kuću u kojoj je živeo nakon vesti o likvidaciji, gotovo da nije bilo mesta da se kola zaustave, a policija je bila na svakom prilazu i skretanju, proveravajući svako vozilo koje naiđe. Garaža je bila otvorena, dok su ljudi bili unutar i ispred kuće ubijenog.

Autor: S.M.