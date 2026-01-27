ŠOK DETALJI IZ ISTRAGE O LIKVIDACIJI ŽIVKA BAKIĆA: Čovek koji ga je upucao, obratio se njegovim prijateljima za pomoć

Aleksandar D. (35), koji je juče uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je 16. januara u šumi u Sopotu likvidirao vođu balkanskog kartela i bivšeg fudbalera, Živka Bakića Žiću (43), posle zločina sreo Bakićeve prijatelje i bezočno ih lagao i čak ih zamolio za pomoć!

Prema pisanju medija, ovaj bizaran detalj istražiteljima su ispričali prijatelji Živka Bakića, koji su kobnog dana došli u šumu da se vide s njim, ali su umesto njega sreli egzekutora, a ubrzo potom su zatekli Bakićevo telo, dopola zatrpano snegom.

Prema rečima našeg izvora, upravo to je bio jedan od ključnih momenata za istragu.

- Bakić je u vreme ubistva bio u dozvoljenoj šetnji, budući da je bio u kućnom pritvoru s nanogicom zbog optužbi za šverc kokaina. On, inače, prema izjavama njegovih prijatelja, nikada nije šetao sam, već je uvek bio sa prijateljima, za koje su pojedini meštani ovog beogradskog naselja mislili da su mu telohranitelji - kaže izvor i dodaje da su ti momci ispričali da su 16. januara oni kasnili, zbog čega su imali dogovor da se sa Bakićem kasnije nađu u šumi, koja se inače nalazi nedaleko od njegove kuće.

- Međutim, do tog susreta nikada nije došlo. Pošto je ubica iskoristio to što je Bakić bio sam i u njega ispalio više hitaca, nakon čega ga je overio u glavu - podseća izvor.

Bakićevi prijatelji, koji su pronašli njegovo telo, ispričali su istražiteljima da su pre pronalaska tela sreli muškarca sa psom na stazi kojom je Bakić šetao, te da su sa njim otpočeli razgovor.

- Ispostavilo se da su oni tom prilikom u šumi sreli muškarca sa psom koji im je rekao da mu se automobil zaglavio, pa da je izašao da prošeta psa dok ne vidi kako će rešiti tu situaciju. Bakićevi prijatelji su mu čak ponudili pomoć, koju je on prihavtio. Ne sluteći da je upravo on osoba koja im je likvidirala prijatelja, pogurali su mu kola i praktično mu pomogli da pobegne - kaže naš izvor upoznat sa detaljima iz istrage i dodaje da im u tim trenucima čovek sa psom nije delovao sumnjivo.

- Jednostavno im nije palo ni na kraj pameti da je taj čovek, koji je delovao sasvim korektno, samo nekoliko minuta ranije pucao u Bakića. Poverovali su da je u pitanju čovek u nevolji i pružili su mu pomoć. Kada su kasnije, nakon što su mu pomogli da odglavi auto i odveze se sa lica mesta, ugledali Bakićevo telo, postali su sumnjičavi. Sve to su ispričali inspektorima i otpočela je opsežna potraga za ubicom - objašnjava izvor i dodaje da beogradski inspektori u svojoj dugogodišnjoj praksi nisu imali slučaj da egzekutor povede psa sa sobom "na zadatak".

- Osumnjičeni je poveo psa sa sobom, životinja je bila s njim i dok je pucao u metu. Nakon što je likvidirao Bakića i uspeo da prevari njegove prijatelje, osumnjičeni se sakrio u štek-stanu, a jedino zbog čega je napuštao stan bilo je šetanje psa, što je radio svakog dana u isto vreme - objasnio je naš izvor.

Osumničeni za ubistvo Bakića, Aleksandar D. (35) uhapšen je juče ispred jedne stambene zgrade. Prema dostupnom video snimku hapšenja, pripadnici policije su ga brzo savladali, oborili na zemlju i stavili mu lisice, sprečivši svaku mogućnost bekstva.

Kako smo već pisali, osumnjičeni Aleksandar D. je od ranije poznat policiji, ima dosije i hapšen je zbog lakših krivičnih dela.

- Sve ukazuje na to da je osumnjičenog neko angažovao za ovaj "prljavi posao". Od samog početka istrage bilo je jasno da je likvidacija Bakića naručena, da ga je ubica pratio i znao mu navike. Takođe, od početka se sumnjalo da je ubica imao nalogodavca, ali i pomagače. Ovo ubistvo je, kako se sumnja, naručeno i plaćeno - objašnjava izvor.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

