UŽAS U SOPOTU: Lomio nameštaj, pa nogarom od stola i NOŽEM krenuo na sina!

Pripadnici policije u Sopotu uhapsili su u petak uveče D. N. (59) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Incident se dogodio u porodičnoj kući u mestu Dučina, a žrtva napada je njegov sin, tridesetčetvorogodišnji D. N.

Prema nezvaničnim informacijama, do sukoba je došlo nakon žestoke verbalne rasprave između oca i sina. U naletu besa, stariji muškarac je počeo da lomi stvari po kući, a u jednom trenutku je potpuno uništio drveni sto.

Situacija je eskalirala kada je otac uzeo nogaru od polomljenog stola i njome zadao više udaraca sinu po telu.

Kako saznajemo, napad se tu nije završio - osumnjičeni je potom dohvatio kuhinjski nož i sinu naneo posekotine u predelu ruku.

Intervencija hitne pomoći i policije

Povređeni mladić je hitno zbrinut u Domu zdravlja u Sopotu, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Stepen povreda još uvek nije zvanično kategorisan, ali je žrtva stabilno.

Zadržavanje do 48 sati Osumnjičenom D. N. je po nalogu tužilaštva određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog teškog incidenta.

Autor: S.M.