NOVI ORUŽANI NAPAD U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Albanci pucali na srpsku policiju u reonu Madljike

U reonu Madljike, unutar Kopnene zone bezbednosti (KZB), danas oko 13 časova došlo je do novog incidenta kada je grupa lica albanske nacionalnosti otvorila vatru na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Prema prvim informacijama, napad je izvršen iz vatrenog oružja dok su policijski službenici obavljali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju administrativne linije.

Iako je situacija bila izuzetno napeta, iz izvora bliskih istrazi potvrđeno je da među pripadnicima srpske policije nema povređenih. Na licu mesta je pojačano prisustvo bezbednosnih snaga, a o incidentu su obavešteni nadležni organi.

Kontinuitet incidenata

Ovaj napad je samo jedan u nizu incidenata u ovom delu Kopnene zone bezbednosti. Reon Madljike je i ranije bio poprište sličnih provokacija, koje često prate ilegalne aktivnosti poput seče šume ili pokušaja destabilizacije bezbednosne situacije na administrativnoj liniji.

Bezbednosne službe trenutno vrše uviđaj i rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog čina koji je ponovo podigao tenzije u pograničnom pojasu.

