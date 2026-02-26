AKTUELNO

Politika

POSTAVILI PREPREKU NA PUTU, PA ISPALILI 10 METAKA NA SRPSKU POLICIJU: Detalji napada u Kopnenoj zoni bezbednosti

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pink.rs ||

Prema nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljke, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.

Kako saznajemo, napadači su ispalili oko 10 metaka iz vatrenog oružja ka patroli policije koja je prethodno naišla na prepreke na lokalnom putu.

U ovom napadu nije bilo povređenih policajaca.

Na lice mesta odmah su izašle snage odeljenja za intervencije iz baze Mrče.

Razbojnici su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Uskoro opširnije...

Autor: A.A.

#Albanci

#Napad

#Policija

#Put

#prepreka

POVEZANE VESTI

Politika

NAPADNUTA SRPSKA POLICIJA U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI

Politika

INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Ispaljeno više od 100 metaka na srpsku policiju, napadači postavili zasedu

Društvo

MINISTAR GAŠIĆ U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Srbija ima vojsku na koju uvek može da se osloni (FOTO)

Politika

NOVI INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: KO POKUŠAVA DA RELATIVIZUJE NAPAD NA VOJSKU SRBIJE?

Politika

MASKIRANI ALBANCI NIČIM IZAZVANI ZAPUCALI NA VOJSKU SRBIJE! Pogledajte DŽIPOVE kojima su bežali nakon incidenta! ČAURE NA SVE STRANE (FOTO)

Politika

Gašić drugog dana Božića obišao pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti