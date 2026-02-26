POSTAVILI PREPREKU NA PUTU, PA ISPALILI 10 METAKA NA SRPSKU POLICIJU: Detalji napada u Kopnenoj zoni bezbednosti

Prema nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljke, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.

Kako saznajemo, napadači su ispalili oko 10 metaka iz vatrenog oružja ka patroli policije koja je prethodno naišla na prepreke na lokalnom putu.

U ovom napadu nije bilo povređenih policajaca.

Na lice mesta odmah su izašle snage odeljenja za intervencije iz baze Mrče.

Razbojnici su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Uskoro opširnije...

Autor: A.A.