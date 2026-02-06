INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Ispaljeno više od 100 metaka na srpsku policiju, napadači postavili zasedu

U ataru sela Parada, pre dva dana dogodio se ozbiljan oružani incident kada je grupa napadača otvorila vatru iz automatskog oružja na pripadnike srpske policije. U pravcu snaga bezbednosti ispaljeno je više od 100 metaka.
Zaseda sa oborenim stablima
Napad je bio planiran, s obzirom na to da su kopnene snage bezbednosti naišle na namerno postavljenu prepreku.
Presečen put: Put su blokirala oborena stabla, što je onemogućilo dalje kretanje policijskih vozila.
Napad iz automatskog oružja: U trenutku kada su se snage bezbednosti zaustavile, više napadača je ispalilo desetine metaka u njihovom pravcu.
Bekstvo ka južnoj srpskoj pokrajini
Nakon što su otvorili vatru, napadači su pobegli u pravcu Kosova i Metohije. Na sreću, pripadnici policije su uspeli da ostanu nepovređeni uprkos intenzitetu paljbe i velikom broju ispaljenih hitaca.
Ovo je još jedan u nizu napada u ovom delu Kopnene zone bezbednosti koji ukazuje na konstantne bezbednosne izazove sa kojima se suočavaju snage reda na terenu.
Autor: Dalibor Stankov