AKTUELNO

Politika

INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Ispaljeno više od 100 metaka na srpsku policiju, napadači postavili zasedu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U ataru sela Parada, pre dva dana dogodio se ozbiljan oružani incident kada je grupa napadača otvorila vatru iz automatskog oružja na pripadnike srpske policije. U pravcu snaga bezbednosti ispaljeno je više od 100 metaka.

Zaseda sa oborenim stablima

Napad je bio planiran, s obzirom na to da su kopnene snage bezbednosti naišle na namerno postavljenu prepreku.

Presečen put: Put su blokirala oborena stabla, što je onemogućilo dalje kretanje policijskih vozila.

Napad iz automatskog oružja: U trenutku kada su se snage bezbednosti zaustavile, više napadača je ispalilo desetine metaka u njihovom pravcu.

Bekstvo ka južnoj srpskoj pokrajini

Nakon što su otvorili vatru, napadači su pobegli u pravcu Kosova i Metohije. Na sreću, pripadnici policije su uspeli da ostanu nepovređeni uprkos intenzitetu paljbe i velikom broju ispaljenih hitaca.

Ovo je još jedan u nizu napada u ovom delu Kopnene zone bezbednosti koji ukazuje na konstantne bezbednosne izazove sa kojima se suočavaju snage reda na terenu.

Autor: Dalibor Stankov

#Hronika

#Kopnena zona bezbednosti

#Kosovo i Metohija

#Policija

#Pucnjava

#incident

#selo parada

#vesti

POVEZANE VESTI

Politika

NOVI INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: KO POKUŠAVA DA RELATIVIZUJE NAPAD NA VOJSKU SRBIJE?

Hronika

ALBANCI PUCALI NA SRPSKU POLICIJU KOD KURŠUMLIJE! Jaka pojačanja stigla na administrativnu liniju

Društvo

MINISTAR GAŠIĆ U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Srbija ima vojsku na koju uvek može da se osloni (FOTO)

Politika

MASKIRANI ALBANCI NIČIM IZAZVANI ZAPUCALI NA VOJSKU SRBIJE! Pogledajte DŽIPOVE kojima su bežali nakon incidenta! ČAURE NA SVE STRANE (FOTO)

Politika

Gašić drugog dana Božića obišao pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti

Svet

NAPAD NA IZRAEL: Oko 100 raketa ispaljeno iz Libana, pogodile kuće i automobile