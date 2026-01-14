ALBANCI PUCALI NA SRPSKU POLICIJU KOD KURŠUMLIJE! Jaka pojačanja stigla na administrativnu liniju

U ataru kuršumlijskog sela Parada pre oko sat vremena, šumokradice sa područja Podujeva pucale su na pripadnike policije, Policijske stanice u Kuršumliji i vozača radne mašine za čišćenje snega Šumskog gazdinstva u Kuršumliji.

Kako su rekli meštani sela, pucnjava je trajala duže vreme.

Policajci nisu uzvratili, a na ovom potezu su trenutno prisutne veće policijske snage duž administrativne linije.

U Srbe pucaju, premlaćuju decu

Podsećamo, ovo je samo još jedan u nizu incidenata u poslednja dva dana koje su izazvali Albanci.

Kasno preksinoć su Dejan S. i Radovan M. ranjeni u napadu albanskog ekstremiste u kafiću u Dečanu. Upucan je i advokat albanske nacionalnosti D. C. Napadač Ismet Zukaj je uhapšen na mestu napada.

Iz Kancelarije za KiM navode da su Radovan M. i Dejan S. raseljeni su Srbi sa Kosova još od 1999. godine i da napad na njih pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na prostoru Kosova kao mete Kurtijeve politike.

- Oni su upucani i zadobili su teške povrede samo zato što su Srbi koji su se drznuli da posete svoju imovinu u Metohiji koja je etnički očišćena od Srba - rečeno je iz Kancelarije za KiM.

I jutros je Kurtijeva policija napala kod Bistričkog mosta trojicu srpskih mladića.

Razlog za napad je to što je jedan od njih na telefonu imao zalepljena obeležja svog sportskog kluba sa grbom Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je maltretiranje Vukašina Blažića i dvojice njegovih drugova, od kojih je jedan maloletan, od strane takozvane kosovske policije na ozloglašenom punktu kod Bistričkog mosta novi etnički incident u režiji Aljbina Kurtija i njegovih parapolicijskih snaga, čija su meta i srpska deca.

- Pripadnici Kurtijevih falangi dečake su napali samo zato što je jedan od njih na telefonu imao zalepljena obeležja svog sportskog kluba sa grbom Srbije. Prvo su tražili da tu nalepnicu skinu, a zatim Vukašina, prema rečima njegovog oca, izvukli iz automobila, vukli ga, gurali i šutirali. Zbog čitavog incidenta, dečaku je pružena medicinska pomoć u KBC Kosovska Mitrovica, gde je proveo noć na opservaciji - navodi se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić