HAPŠENJE KOD KURŠUMLIJE: U automobilu krili 289 tompusa, budžet Srbije oštetili za 600.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju i pripadnicima niškog odseka Poreske policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, uhapsili su N. B. (1984) i G. G. (1978).

Osumnjičeni se terete da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, čime su oštetili budžet Republike Srbije za 600.000 dinara.

Prilikom kontrole automobila u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila ukupno 289 komada cigareta-tompusa bez dokaza o poreklu i prateće dokumentacije, za koje se sumnja da su bile namenjene daljoj prodaji.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.S.