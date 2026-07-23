AKTUELNO

Hronika

Hapšenje u Požarevcu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinaciji sa Policijskom upravom u Požarevcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su M.T. (2006) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica u saizvršilaštvu.

Protiv S.T. (1997) i N.Š. (2006) biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su navedeno krivično delo izvršili kao saizvršioci. Osumnjičeni su u više navrata preko društvene mreže Facebook dolazili do bitnih zaštićenih podataka platne kartice sa koje su zloupotrebili i tako dobijeni novac prebacivali na otvorene naloge za klađenje u kladionici. Osumnjičenom M.T. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.

Autor: S.M.

#Hapšenje

#Požarevac

#Velika Plana

#kartice

#zloupotreba

POVEZANE VESTI

Hronika

U BEOGRADU UHAPŠEN BEGUNAC (40)! Zakupio hangar u Beogradskoj ulici - evo šta mu je sve policija pronašla u šteku!

Hronika

Velika zaplena kod Požarevca: Bez akciznih markica držao robu vrednu stotine hiljada dinara (FOTO)

Hronika

U RENOU SKRIVAO PREKO 70 KILA DUVANA: Hapšenje u Kraljevu

Hronika

Policija u Prokuplju razotkrila ilegalnu trgovinu: Tehničku robu prodavao putem društvenih mreža

Hronika

ŠVERC NA ZLATIBORU: Pao Bosanac sa skoro dve i po tone mesa bez porekla, MUP se oglasio

Hronika

NA PREVARU UZELA VIŠE OD 27.000 EVRA OD BEOGRAĐANINA! Žena iz Žitišta skovala opasan plan, evo ko joj je bio saučesnik