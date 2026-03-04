AKTUELNO

Hronika

HAOS NA VRAČARU DOBIO EPILOG: Poznato ko stoji iza paljenja automobila u Dubljanskoj, oglasilo se tužilaštvo

Foto: Pixabay.com

Pripadnici policije, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su umešane u paljenje automobila koje se dogodilo 14. februara 2026. godine u Dubljanskoj ulici.


Slobode su lišeni A. J. (46), G. B. (36) i D. M. (37). Njima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti.

Incident koji je uznemirio stanare Vračara dogodio se sredinom februara, kada je u Dubljanskoj ulici izbio požar na parkiranom vozilu, koji se potom proširio. Brzom intervencijom nadležnih organa i prikupljanjem dokaza, identifikovana su trojica osumnjičenih.

Pravna kvalifikacija: Osumnjičenima se na teret stavlja kršenje člana 288, stav 1, u vezi sa članom 278, stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Sledeći koraci

Iz Tužilaštva je saopšteno da će osumnjičeni biti saslušani u zakonskom roku:

Sva trojica će izneti odbranu pred javnim tužiocem.

Nakon saslušanja, Tužilaštvo će odlučiti o predlaganju pritvora ili drugim merama za obezbeđenje prisustva okrivljenih.

Javnost će o daljem toku istrage i motivima ovog dela biti blagovremeno obaveštena.

Autor: D.Bošković

