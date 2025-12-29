Oglasilo se Tužilaštvo posle hapšenja advokata Čedomira Sojakovića: Nedvosmisleno pozivao na svrgavanje najviših državnih organa

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Č.S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od aprila 2022. godine do decembra 2025. godine različitim objavama na društvenim mrežama pozivao građane na svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika.

Podsetimo, reč je o advokatu Čedomiru Stojkoviću.

Krivičnom prijavom, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje.

- Postoje osnovi sumnje da je Č. S. od aprila 2022. godine do decembra 2025. godine putem društvenih mreža objavljivao svoje ili tuđe izjave, komentare ili autorske tekstove koji su svojim sadržajem nedvosmisleno ukazivali na nameru osumnjičenog da podstakne veći broj građana ili ih učvrsti u nameri da preduzmu činjenja kojima bi ugrozili funkcionisanje državnih organa Republike Srbije, što bi za posledicu imalo svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika - piše u saopštenju.

Osumnjičeni Č. S., kako se dodaje, se tereti zbog 17 objava, među kojima su objave na njegovom X nalogu:

- 24. aprila 2022. godine: "Ja isto pozivam na rušenje ovog nedemokratskog, korumpiranog, proruskog, robovlasničkog, i licemernog ustavnog poretka. Čiji ste deo. To je ustavni poredak koji je Vama dopadljiv i prirodan pa ga zato na štetu svih građana Srbije čuvate.“

- objava od 21. novembra 2022. godine u kojoj je, između ostalog naveo: "Euro Majdan je danas potreban Srbiji”.

- 15. maja 2023. godine: "Majdan je rudnik demokratije jednako kao 5. oktobar Miloševićeve i Šešeljeve sluge koje smo tada zbacili od kada su se vratili na vlast pokušavaju da nam unište sliku te naše revolucije, koja je neprijatelj i sadašnje diktature, koju ćemo srušiti!“

- 31. avgusta 2024. godine: "Na bezbednosnim forumu u Pragu Aleksandar Vučić je priznao da je proces pristupanja Srbije Evropskoj Uniji mrtav, kroz jasnu rečenicu: "Svi vide neke prilike i ponovno oživljavanje procesa". Pomirite se - Vučić je ubio proces pristupanja! Srbiji je potreban Euromajdan!“

- 17. februara 2025. godine: „Mnogi se povodom protesta pitaju "šta dalje", "kako razrešiti". Plan je prost: - srušimo ovu vlast - izaberemo novu. Sledeće pitanje“

- 12. aprila 2025. godine:

Pored ostalog je u objavi naveo: "Danas smo dobili odgovor zašto Vučić hapsi svakoga ko spomene da njegovo ostajanje na vlasti može dovesti do nasilja. Pa zato što on i ne planira da napusti vlast bez nasilja. I zato što je tako odlučio - on i hapsi sve one čije reči građane Srbije mogu podstaći na novi 5. oktobar - skidanje vlasti u jednom danu....Pobuna protiv tirana je obaveza prema Bogu. Nemojte ni sekundu misliti da će građani Srbije pobrkati ko je Bog, a ko tiranin..."

- 30. juna 2025. godine: "Režim zna da nas ima različitih mišljenja i stavova. I onda pokušava tokoristi za sejanje podela. Ali podela nema! Svi smo na ulicama sa jednim ciljem: da SRUŠIMO Vučića! A potom ćemo se zajedno i iskreno dogovarati i raspravljati o najboljim putevima. Za decu i sve nas!“

- 18. jula 2025. godine postavio je objavu u kojoj, između ostalog navodi: "Režim u Srbiji međutim, zamršen u ruske kučine i zagrljen kineskim butinama, a lojalan samo Kremljiu, sve više zna da je kao takav ništa drugo nego geopolitička greška....Vlast će se smeniti u teškoj borbi. Koja je postala jasno neizbežna onoga časa kada je režim zauzeo Pionirski park To nije "ćacilend", niti jeftina emisija sa Pink televizije. To su vam barikade. To vam je kamp i poligon za pripremu sukoba bez kog se oni neće povući.“

- 12. septembra 2025. godine: “Hladni rat je trajao od 1947 do 1991. I svakog časa je mogao da preraste u pravi opšti rat. Mi smo u hladnom građanakom ratu. I isto tako, svakog časa može da preraste u pravi.”

- 16. seprembra 2025. godine: “Rusi nađeni glupi. Mi ne spremamo Majdan. Mi spremamo 6. oktobar.”

- Potom je 28. septembra 2025. godine na YouTube kanalu "Bez cenzure“ objavljen insert iz emisije „Bez ustručavanja“ u kojoj je osumnjičeni između ostalog više puta ponovio: "Neće biti mira u Srbiji dok je Aleksandar Vučić predsednik“, a naveo je i "Srbi su odlučili da sruše Vučića. Mira neće biti dok je Vučić predsednik. Rešena stvar.“

- 5. oktobra 2025. godine Č.S. je posredstvom svog X naloga postavio objavu u kojoj je pored ostalog krotikovao studente: "...vi studenti danas ćutite. Potpuno ste prihvatili Vučićev narativ o obojenoj revoluciji. Njegove reči gospodare vašim umovima. To ste dozvolili. Sada se samo trudite da dokažete da vi niste "obojena revolucija. Kakav apsurd Kome dokazujete to?!? Njemu??? Ćacijima??? Njihovo mišljenje vam bitno? Njihovo mišljenje je NEBITNO! ...A tada smo se borili ne samo za sebe, već i za vas koji ste tek trebali biti rođeni. I eto vas. Rođeni. Da jedne strane nezahvalni. Sa druge strane se napinju da dokažu Vučiću da nisu "obojena revolucija". Ja jesam obojena revolucija!..."

- 5. oktobra 2025. godine postavio je objavu u kojoj, pored ostalog, navodi: “Danas je godišnjica kako smo spalili Miloševićevu tiraniju!! Umro je u Hagu ne dočekavši presudu za hiljade mrtvih u strašnim zločinima. Svih nacija. Ubijao je i Srbe i sve druge. Šarović mu nosio kovčeg zajedno sa Dačićem. Njegov ministar propagande danas je predsednik Srbije. Ovaj ne ubija kao Milošević metkom u potiljak. Ovaj ubija podmuklije. Ubija dušu ovog naroda. Lomi kičmu svakome ko želi da se bori za ovu zemlju. Stvara društvo potlačenih kukavica... "

- 12. novembra 2025. godine:

"Ako Dijana Hrka umre od štrajka glađu zbog toga što Vučić nije raspisao izbore, - građani su u raspoloženju da odmah svrgnu vlast i bez izbora. Vučić zna to. Zato toliki pritisak na Dijanu da prestane sa štrajkom, jer - ili izbori sa živom Dijanom - ili hitri novi 5. oktobar sa mrtvom Dijanom.“

- 18. decembra 2025. godine:

“Kada je Viktor Janukovič odbio da pošalje delegaciju Ukrajine u Brisel, ukrajinski narod je izašao na Majdan i srušio Janukoviča. To je bilo 2014. godine. GDE su protesti u Srbiji zbog ovoga????”.

- 18. decembra 2025. godine Č.S. je na svom X nalogu postavio objavu koja je usledila kao reakcija na vest o smrti Slavka Aleksića, a u kojoj, pored ostalog, tvrdi da je Aleksićeva smrt "nastupila delovanjem tajne službe Srbije". "Ova smrt u direktnoj je vezi sa rastućim činjenicama oko organizovanja "Sarajevo Snajper Safarija" i logistike te organizacije...."Vest o smrti Slavka Aleksića, pozivajući se na objave osumnjičenog Č.S. i objave D.M. preneli su portali u regionu: radiosarajevo. ba, bosna. hr i politicki. ba.

- 13. decembra 2025. godine Č.S. je na svom X nalogu, repostovao objavu "Studenti u Blokadi“ čija je sadržina bila najava za skup 21.decembra sa nazivom „ILI ONI ILI MI SVI U NOVI PAZAR“.

