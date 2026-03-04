Turčin posle tuče na Zvezdari zario čoveku nož u grudi: Odgovaraće za ubistvo u pokušaju

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Republike Turske Adema Y. (24) zbog postojanja opravdane sumnje da je 11. septembra 2025. godine na teritoriji GO Zvezdara pokušao da liši života državljanina Republike Kirgistan Z.A.E.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Ademu Y. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Postoji opravdana sumnja da se Adem Y. 11. septembra oko 1:30 u društvu sa još četiri državljanina Republike Turske u ulici Nikole Doksata našao sa petoricom državljana Rerpublike Kirgistan, među kojima je bio i oštećeni Z.A.E, gde je najpre došlo do rasprave i svađe, a zatim i do razmene udaraca i guranja.

Nakon toga je, kako se sumnja, Adem Y. izvadio nož i krenuo prema oštećenom koji se pomerao unazad, ali mu je osumnjičeni prišao i zadao mu ubod nožem u predelu gornjeg dela abdomena, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život.

pročitajte još MMA zvezda u usponu ubijena u kafiću: Ispituju se šokantne tvrdnje

Autor: Pink.rs