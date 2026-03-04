TURČIN MU ZARIO NOŽ U GRUDI: Podignuta optužnica za pokušaj ubistva u masovnoj tuči

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Republike Turske Adema Y. (24) zbog sumnje da je 11. septembra 2025. godine na teritoriji GO Zvezdara pokušao da liši života državljanina Republike Kirgistan Z.A.E.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Ademu Y. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Sukob na Zvezdari

Podsetimo, sukob se dogodio na Zvezdari u Ulici Nikole Doksata, a policija je odmah raspisala akciju "Vihor 3" i na osnovu opisa svedoka napadača i privela.

Nezvanično, napadu je prethodila svađa dve grupe muškarca iz Turske i Kirgistana. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio nož i njime izbo drugog.

Kada je video šta je učinio, pobegao je sa mesta obračuna, ali je ubrzo uhapšen.

Z.A.E. su tada konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

Autor: D.Bošković