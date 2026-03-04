AKTUELNO

UHVAĆENA U AKCIJI: Žena (55) pokušala da proda 750 kg duvana na crno - Država oštećena za preko 6 MILIONA dinara

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Država je oštećena za više od 6 miliona dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, podneće krivičnu prijavu protiv B.V. (55), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe.

Kako se sumnja ona je 750 kilograma osušenog duvana u listu, u svom vlasništvu, namenila da proda na crnom tržištu i na taj način oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara.

Policija je duvan pronašla u prikolici u pomoćnom objektu, u okolini Sremske Mitrovice.

Autor: Iva Besarabić

