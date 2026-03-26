PINK.RS SAZNAJE: Zbog prevare na Vocapu uhapšena i dvojica Rusa, uzeli na desetine miliona dinara

Izvor: Pink.rs

Sumnja se da su kriminalnim aktivnostima oštetili za više desetina miliona dinara najmanje 150 ljudi koji su zvanično prijavili prevaru.

U akciji inspektora Uprave za tehniku, sluzbe za VTK i VJT u Beogradu uhap[eno je dvoje drŽavljana Rusije i dva državljana Srbije zbog izvršenih prevara putem aplikacije Vocap.

Pretpostavlja se da je broj oštećenih višestruko veći, kao i iznos novca koji su osumnjičeni nelegalno zaradili.

Hapšenje je rezultat višemesečnog operativnog rada.

Hapšenje je realizovano u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani.

Autor: S.M.

