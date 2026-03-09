Suđenje roditeljima dečaka koji je ubio vršnjaka u Niškoj Banji, zatvoreno za javnost

U Višem sudu u Nišu danas je počelo suđenje M.M. i M.M, roditeljima 13-godišnjeg dečaka koji je ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj Banji.

Postupajući sudija je odlučio da zatvori suđenje za javnost radi zaštite maloletnih lica u ovom postupka.

Na prethodnom suđenju u febrauru roditelji dečaka su kratko negirali krivicu dok bi danas trebalo da iznesu odbranu.

M.M. i M.M. su optuženi za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Dečak iz Niške Banje je svog drugara 5. oktobra 2023. godine na smrt izbo nožem.

On je krivično neodgovoran, jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina.



Autor: S.M.