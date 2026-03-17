DRAMA U CIK ZORE NA ČUKARICI! Vatra zahvatila krov kuće, vatrogasci spasili ljude u poslednjem trenutku (FOTO)

Prava drama odigrala se jutros sati na Čukarici, kada je izbio požar na krovu porodične kuće, a dvoje ljudi sa sprata spaseno je brzom intervencijom vatrogasaca koji su ih evakuisali lestvama.
Oko pet sati ujutru prijavljen je požar u kući u Ulici Radoja Prvulovića na Čukarici koji je zahvatio krov kuće prenosi Blic.
Efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca iz Železnika, Starog grada i sa Košutnjaka dvoje ljudi koji su se nalazili na drugom spratu kuće su lestvama evakuisani, i spušteni na zemlju. Tako su sačuvani od ozbiljnih povreda i potencijalnog tragičnog ishoda.
Nakon toga vatrogasci-spasioci su brzom i koordinisanom intervencijom lokalizovali, a zatim i ugasili požar.
Istragom ce biti utvršeni svi detalji ovog slučaja.
Autor: Jovana Nerić