HITNA POMOĆ IMALE PUNE RUKE POSLA: Sve više osoba ima OVAJ PROBLEM

Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, potvrđeno je iz službe Hitne pomoći.

Prema rečima dežurnog lekara u glavnom gradu nije bilo saobraćajnih nesreća, samo je nekoliko starijih Beograđana zadobilo lakše povrede od pada na ulici.

Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju koja su vožena na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 112 intervencija, a na javnim mestima su intervenisale 13 puta.

Za lekarsku pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, hipertenzičari, psihijatrijski pacijenti i starije osobe.

