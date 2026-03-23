HITNA POMOĆ IMALE PUNE RUKE POSLA: Sve više osoba ima OVAJ PROBLEM

Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, potvrđeno je iz službe Hitne pomoći.
Prema rečima dežurnog lekara u glavnom gradu nije bilo saobraćajnih nesreća, samo je nekoliko starijih Beograđana zadobilo lakše povrede od pada na ulici.
Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju koja su vožena na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.
Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 112 intervencija, a na javnim mestima su intervenisale 13 puta.
Za lekarsku pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, hipertenzičari, psihijatrijski pacijenti i starije osobe.
Autor: S.M.