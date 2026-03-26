PORODILJA KOJA JE BEBU BACILA NA TRAVU PRED SUDIJOM 30. MARTA Novosađanki zbog ubistva novorođenčeta produžen pritvor

Suđenje M. K. (40) iz Novog Sada, koja se sumnjiči za smrt svog novorođenčeta koje je 20. oktobra prošle godine pronađeno na travi, zakazano je za 30. mart, a ona će tada na glavi pretres u novosadski Viši sud biti dovedena iz pritvora koji joj je produžen do 16. aprila.

Podsetimo, beživotno telo novorođenčeta, pronađeno je oko sedam časova ujutru, na travi ispred zgrade u Bulevaru cara Lazara 48 u Novom Sadu. Nekoliko desetina metara dalje, iza ugla u zgradi u Lovćenskoj 9, stanari su prijavili da se na četvrtom spratu nazi ženska osoba u nesvesnom stanju. Ona je, uz pratnju policije, prevezena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo UKCV zbog porođaja van porodilišta.

Preloženo psihijatrijsko lečenje

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podnelo je predlog da se M. K. izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Predlog je podnet Višem sudu u Novom Sadu, zbog opravdane sumnje da je M. K., kako navode u tužilaštvu, izvršila protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da se M. K., u noći između 19. i 20. oktobra prošle godine, oko dva sata iza ponoći, porodila, a potom, kako navode u PU Novi Sad, bacila novorođenče na travnjak, usled čega je preminulo. Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je smrt nastupila zbog hladnoće i činjenice da je dete, po takvom vremenu, ostavljeno u travi. Po prijemu na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo UKCV, M. K. je bila svesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim parametrima.

Prema nezvaničnim informacijama, ona nije saslušana jer nije bila sposobna da daje iskaz, nego je odmah iz novosadskog Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine prebačena u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu gde se i dalje nalazi.

Autor: Jovana Nerić