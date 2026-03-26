DEČAK UBICA ocu srušio odbranu, pa otkrio detalj koji BUDI JEZU! GOVORIO JE I O MOTIVU

U ponovljenom krivičnom postupku protiv roditelja dečaka koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", juče je pred Specijalnim sudom u Beogradu održano saslušanje maloletnog počinioca koje je trajalo punih pet sati.

Iza zatvorenih vrata, dečak je izneo šokantne detalje o motivima zločina, ali i napravio neočekivani obrt u odnosu na svoje prethodne izjave.

Izvođenje dečaka iz psihijatrijske ustanove počelo je rano ujutru pod opsadnim stanjem. Oko 7.30 časova, jake policijske snage i inspektori u civilu blokirali su prilaze klinici. Tačno u osam sati, dečak je pod pratnjom uveden u sanitetsko vozilo. Kako bi se sprečilo bilo kakvo fotografisanje, policajci su koristili kišobrane kao paravane, dok je on na glavi nosio kačket. Slična scena ponovila se i po njegovom povratku sa suđenja, kada je bez maske i kape, pognute glave, utrčao nazad u ustanovu.

"Da nije bilo očevih pištolja, ne bih ovo učinio"

Tokom svedočenja, dečak je direktno teretio svog oca za dostupnost oružja, čime je ozbiljno poljuljao njegovu odbranu.

- Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio - ponovio je dečak, potvrdivši da je oružje pronašao u spavaćoj sobi bez muke.

On je objasnio da je pištolje uzeo dva dana pre masakra, a da je veštinu rukovanja i naviku rasklapanja oružja stekao upravo u streljani gde ga je otac vodio. Na pitanje zašto je nakon masakra rasklopio pištolj, hladnokrvno je odgovorio da je to uradio "iz navike".

"Vrlina je biti hladan i bez emocija"

Jedan od najpotresnijih delova suđenja bio je odgovor na pitanje o motivu i inspiraciji. Dečak je priznao da je ideju dobio gledajući dokumentarac o masovnom ubistvu u jednoj američkoj školi na "Jutjubu".

Posebno jezivo bilo je njegovo objašnjenje sopstvenog psihičkog stanja. Naveo je da ga je otac jednom prilikom nazvao "psihopatom", nakon čega je počeo da istražuje taj termin.

- Priznao je da se potpuno poistovetio sa psihopatama tokom istraživanja. Pred sudom je izjavio da smatra "vrlinom" to što je hladan i bez emocija - kaže sagovornik.

Na pitanje majke ubijenog Andrije Čikića o razlogu zločina, kratko je rekao:

- Osećao sam se odbačenim - nakon čega mu je pozlilo, pa je ostatak iskaza dao sedeći uz nadzor lekara.

Obrt u korist majke: "Sada sam sazreo"

Najveće iznenađenje za prisutne bio je pokušaj dečaka da abolira majku. Dok je ranije tvrdio da je njena strogoća i insistiranje na uspehu bilo "okidač" za zločin, juče je promenio priču. Izjavio je da njeni zahtevi ipak nisu uticali na njegovu odluku, pravdajući promenu mišljenja rečima da je "tek sada sazreo".

Takođe, otkriveno je da je dečak imao čak 211 izostanaka iz škole, kojima je manipulisao glumeći prehlade i bolesti jer mu je bilo "naporno da ide u školu".

Advokati: "Dobijeni su betonski dokazi"

Nakon suđenja, advokatica oštećenih porodica, Zora Dobričanin Nikodinović, istakla je da su jučerašnjim iskazom dobijeni "betonski dokazi" koji potvrđuju optužnicu.

Podsećamo, suđenje je krenulo iznova nakon što je Apelacioni sud ukinuo deo prvostepene presude. Otac dečaka ubice tereti se za teško delo protiv opšte sigurnosti i neadekvatno čuvanje oružja, dok se majka tereti za zanemarivanje i zlostavljanje deteta.

Sam dečak, koji je u vreme zločina imao manje od 14 godina, zakonski nije krivično odgovoran i u ovom postupku ima status oštećenog lica.

Autor: S.M.