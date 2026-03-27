NAPALI MUŠKARCA PALICOM, PA GA UBOLI NOŽEM! Jezivi napad usred dana na Čukarici: Žrtva u bolnici, policija traga za nasilnicima

Pripadnici beogradske policije tragaju za dvojicom napadača koji su u utorak, usred dana, fizički napali i povredili tridesetosmogodišnjeg muškarca u naselju Čukarica.

Napad se dogodio juče oko 13 časova u Repiškoj ulici na Čukarici, kada su dvojica nepoznatih napadača presrela muškarca inicijala O. T. (40).

Prema nezvaničnim informacijama, napad se odigrao u prolazu između stambenih zgrada, što ukazuje na to da su napadači verovatno poznavali kretanje žrtve ili iskoristili nepreglednost terena.

Jedno lice bilo je naoružano drvenom palicom, kojom je pokušalo da savlada žrtvu.

Drugi napadač je upotrebio nož, nanoseći O. T. ubodnu ranu u predelu noge.

Povređeni muškarac je odmah prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana neophodna lekarska pomoć. Srećom, nakon detaljnih pregleda, dežurni lekari su konstatovali da je reč o lakim telesnim povredama, te on nije životno ugrožen.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku dvojice NN lica koja su nakon napada pobegla u nepoznatom pravcu. Motiv napada za sada nije poznat.

Autor: Iva Besarabić