Optužnica protiv Srđana vraćena na dopunu: Suđenje za dvostruko ubistvo u Zavidincima i dalje bez datum

Optužnica protiv Srđana M. (49), osumnjičenog za dvostruko ubistvo u selu Zavidince kod Babušnice, vraćena je iz Višeg suda na dopunu pirotskom tužilaštvu, zbog čega suđenje još nije zakazano. Postupak se trenutno nalazi u fazi dodatnog ispitivanja, a termin početka suđenja biće određen tek nakon što sud potvrdi optužnicu.

Prema sumnjama iz istrage, Srđan M. je 14. novembra, oko 16 časova, u alkoholisanom stanju došao do kuće svojih komšija Miroljuba L. (69) i njegovog sina Miroslava L. (41), gde je iz vatrenog oružja pucao na njih. Tom prilikom smrtno su stradali otac i sin, dok su povrede zadobili drugi sin Milovan L. (44), kao i Stana L, član domaćinstva. Osumnjičeni se tereti za teško ubistvo.

Osumnjičeni je iste večeri, tokom saslušanja, priznao izvršenje krivičnog dela, navodeći da je bio pod dejstvom alkohola, dok motiv zločina i dalje nije do kraja razjašnjen. Kao mogući povod pominje se raniji sukob u vezi sa ispašom ovaca, što je, prema nezvaničnim informacijama, dovelo do eskalacije nasilja.

Zavidinci su razuđeno selo sa više zaseoka, zbog čega su kuće udaljene jedna od druge, pa porodica napadnutih nije imala neposrednu pomoć komšija. Prema dostupnim podacima, zločin se dogodio u dvorištu porodične kuće, a osumnjičeni se nakon toga nije dao u bekstvo, već se predao policiji i pokazao gde je odbacio oružje.

Podsetimo, prvo su ubijeni otac Miroljub i mlađi sin Miroslav, najverovatnije na poljani nedaleko od kuća. Stariji sin, Milovan, je ranjen, ali je uspeo da pobegne i sakrije se u obližnje žito, gde je kasnije pronađen krvav. Supruga i majka, Stana, je potrčala u kuću da pozove pomoć, ali ju je Srđan M. sustigao i udario drškom revolvera po glavi, pokušavajući da je spreči da pozove policiju.

Brat ubijenog Miroljuba potvrdioda su oboje "dobro, preživeli su hvala Bogu". Međutim, Stana je, prema nezvaničnim informacijama, nakon povreda bila u takvom šoku da nije ni znala da su joj muž i sin ubijeni, ponavljajući samo da se treba pobrinuti za ovce.

Autor: S.M.