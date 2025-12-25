AKTUELNO

Optužnica BEZ DOKAZA i pod pritiskom ulice – Sud obustavio postupak protiv Vesića i drugih!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto: Srđan Kuvekalović ||

Viši sud u Novom Sadu obustavio je postupak protiv šestoro optuženih, među kojima je i bivši ministar Goran Vesić, uz obrazloženje da optužnica Višeg javnog tužilaštva nije imala dokaze.

Viši sud u Novom Sadu u detaljnom obrazloženju naveo je da je postupak protiv šestoro optuženih obustavljen jer nije bilo dokaza, među kojima su Goran Vesić, Jelena Tanasković, Anita Dimovski, Milan Spremić i Dejan Todorović.

Optužnica koju je Više javno tužilaštvo podiglo zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi, izazvala je „ozbiljnu zabrinutost za pravnu sigurnost“. Sud je naveo da se odgovornost ne može zasnivati na svečanom otvaranju stanice, već na radnjama investitora i izvođača radova.

Nalazi sudskih veštaka pokazali su da konstrukcija nije bila ispravna, te da povećano opterećenje nije moglo da bude presudan faktor pada. Uprkos tome, Više javno tužilaštvo je ekspresno, za nešto više od mesec dana, podiglo optužnicu protiv 13 okrivljenih, što pravni stručnjaci ocenjuju kao nezabeležen slučaj u domaćem pravosuđu.

Anonimni izvori iz pravosuđa za Kurir navode da je optužnica pisana pod pritiskom ulice i centara moći, a ne na osnovu dokaza. Dodaju da je nejasno zašto je tužilaštvo insistiralo da se ime tadašnjeg ministra nađe na optužnici, iako nije postojala pravna osnova.

Kako se ističe, posledice ovakvih postupaka snosiće država i građani Srbije, dok ostaje otvoreno pitanje da li je cilj bio dodvoravanje blokaderima i davanje vetra u leđa onima koji su organizovali proteste i nerede.

Autor: Dalibor Stankov

