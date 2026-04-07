FILMSKA PLJAČKA NA PANČEVCU! Dva sefa 'isparila' - odneta ogromne suma novca

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Policija intenzivno tragaju za provalnicima koji su tokom vikenda upali u prostorije firme na Pančevačkom putu i izneli dva sefa sa pozamašnim iznosom novca.

Krađa je otkrivena juče kada je radnica dolaskom na posao, zatekla haos u objektu i odmah alarmirala policiju. Prema prvim rezultatima istrage, veruje se da je pljačka izvršena u periodu od subote do ponedeljka ujutru, dok je firma bila zatvorena.

- Prizor je bio šokantan. Na jednim ulaznim vratima je razbijeno staklo, dok su druga nasilno obijena. Unutra je sve ispreturano - navodi izvor blizak istrazi.

Lopovi su ciljano išli na glavni plen - dva sefa u kojima se nalazilo oko pola miliona dinara. Pored kancelarija, na meti se našao i magacin iz koga su odneli sve što se moglo odneti.

Policija je sa lica mesta izuzela tragove koji će biti poslati na veštačenje, a istraga je u toku.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: D.Bošković

