AKTUELNO

Svet

FILMSKA PLJAČKA NA AUTOPUTU, UKRADENO DVA MILIONA EVRA! Kriminalci ZAPALILI automobile, prosuli EKSERE i ZAPUCALI na blindirani kombi za prevoz novca (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

U Italiji je na autoputu A2 blizu Ređo Kalabrije na jugu zemlje ramo jutros napadnuto i opljačkano blindirano vozilo za prevoz novca.

Korijere dela sera prenosi da se pljačka dogodila oko 6.30 sati na deonici između Šile i Banjare i da je meta bilo vozilo firme "Sikurtransport" iz kojeg je ukradeno dva miliona evra.

Navodi se da su kriminalci blokirali saobraćaj na tom delu postavljanjem nekoliko automobila koje su zapalili, a takođe su rasuli eksere po autoputu, pa je blindirani kombi primoran da se zaustavi.

Kriminalci su potom ispalili nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u smeru vozila, ali pritom niko nije pogođen.

Čuvare su time naterali da predaju novac i pobegli.

Italijanski list navodi da je policija stigla u međuvremenu na mesto napada i traga za pljačkašima.

Autor: A.A.

#Automobili

#Italija

#Novac

#autoput

#filmska pljačka

#kombi

POVEZANE VESTI

Hronika

FILMSKA PLJAČKA U RAŠKOJ! Razbojnici oteli vozilo za transport državnog novca - Ukrali oko 2 miliona evra

Hronika

2 MILIONA EVRA DRŽAVNOG NOVCA NESTALO U NEKOLIKO MINUTA: Detalji filmske pljačke u Raškoj, prisilili vozače da napuste blindirano vozilo - ONO NAĐENO

Hronika

Udes na autoputu Niš - Doljevac: AUTO ZAVRŠIO NA KROVU

Svet

JEZIVO! AVION UDARIO U KOLA NA AUTOPUTU NA FLORIDI: Usledila ogromna eksplozija - ne zna se šta je sa putnicima (VIDEO)

Hronika

Oteli vozača sa sve kombijem sa državnim parama: Otkriveni novi detalji filmske pljačke dva miliona evra

Hronika

Na autoputu Pirot-Niš u saobraćajnoj nezgodi povređene tri žene