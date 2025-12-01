FILMSKA PLJAČKA NA AUTOPUTU, UKRADENO DVA MILIONA EVRA! Kriminalci ZAPALILI automobile, prosuli EKSERE i ZAPUCALI na blindirani kombi za prevoz novca (VIDEO)

U Italiji je na autoputu A2 blizu Ređo Kalabrije na jugu zemlje ramo jutros napadnuto i opljačkano blindirano vozilo za prevoz novca.

Korijere dela sera prenosi da se pljačka dogodila oko 6.30 sati na deonici između Šile i Banjare i da je meta bilo vozilo firme "Sikurtransport" iz kojeg je ukradeno dva miliona evra.

Navodi se da su kriminalci blokirali saobraćaj na tom delu postavljanjem nekoliko automobila koje su zapalili, a takođe su rasuli eksere po autoputu, pa je blindirani kombi primoran da se zaustavi.

Kriminalci su potom ispalili nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u smeru vozila, ali pritom niko nije pogođen.

Čuvare su time naterali da predaju novac i pobegli.

Italijanski list navodi da je policija stigla u međuvremenu na mesto napada i traga za pljačkašima.

Autor: A.A.