SAZNAJEMO: RADNICI OBEZBEĐENJA ISPITANI NA POLIGRAFU! Novi detalji istrage pljačke kombija za transport novca u Raškoj

Dva radnika obezbeđenja firme za transport novca prošli su inicijalno poligrafsko testiranje koje je sprovedeno tokom istrage u vezi pljačke 2 miliona evra, saznaje Pink.rs.
Istražuje se da ko je nalogodavac, ko su izvršioci, da li je oružana pljačka tipovana, da li je firma za transport novca poštovala sve mere i procedure jasno propisane zakonom o privatnom obezbeđenju.
Zakon propisuje da vozilo za transport novca poseduje video nadzor, panik taster i GPS.
Istragu vodi kraljevačka policija po nalogu VJT u Kraljevu.
Podsetimo, kombi se sa novcem banke Poštanska štedionica kretao na relaciji Kragujevac - Novi Pazar, u mestu Kućane, zaustavio se ispred prodavnice, u radnju je ušao jedan od radnika obezbeđenja, a maskirani razbojnik je prišao drugom radniku obezbeđenja i primorao ga da upali vozilo i krene ka Novom Pazaru.
Razbojnik je izbacio radnika obezbeđenja iz vozila i tek tada je obaveštena policija.
Kombi je pronađen zapaljen bez novca na nepristupačnom terenu, a sumnja se da je razbojnik sa saučesnicima pobegao preko administrativne linije u pravcu automomne pokrajine Kosovo i Metohija.
