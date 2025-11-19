AKTUELNO

Hronika

SAZNAJEMO: RADNICI OBEZBEĐENJA ISPITANI NA POLIGRAFU! Novi detalji istrage pljačke kombija za transport novca u Raškoj

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Dva radnika obezbeđenja firme za transport novca prošli su inicijalno poligrafsko testiranje koje je sprovedeno tokom istrage u vezi pljačke 2 miliona evra, saznaje Pink.rs.

Istražuje se da ko je nalogodavac, ko su izvršioci, da li je oružana pljačka tipovana, da li je firma za transport novca poštovala sve mere i procedure jasno propisane zakonom o privatnom obezbeđenju.

Zakon propisuje da vozilo za transport novca poseduje video nadzor, panik taster i GPS.

Istragu vodi kraljevačka policija po nalogu VJT u Kraljevu.

Podsetimo, kombi se sa novcem banke Poštanska štedionica kretao na relaciji Kragujevac - Novi Pazar, u mestu Kućane, zaustavio se ispred prodavnice, u radnju je ušao jedan od radnika obezbeđenja, a maskirani razbojnik je prišao drugom radniku obezbeđenja i primorao ga da upali vozilo i krene ka Novom Pazaru.

Razbojnik je izbacio radnika obezbeđenja iz vozila i tek tada je obaveštena policija.

Kombi je pronađen zapaljen bez novca na nepristupačnom terenu, a sumnja se da je razbojnik sa saučesnicima pobegao preko administrativne linije u pravcu automomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Autor: A.A.

#Krađa

POVEZANE VESTI

Hronika

FILMSKA PLJAČKA U RAŠKOJ! Razbojnici oteli vozilo za transport državnog novca - Ukrali oko 2 miliona evra

Hronika

2 MILIONA EVRA DRŽAVNOG NOVCA NESTALO U NEKOLIKO MINUTA: Detalji filmske pljačke u Raškoj, prisilili vozače da napuste blindirano vozilo - ONO NAĐENO

Hronika

Oteli vozača sa sve kombijem sa državnim parama: Otkriveni novi detalji filmske pljačke dva miliona evra

Hronika

NAORUŽANI RAZBOJNIK PRIŠAO KOMBIJU I NAREDIO OBEZBEĐENJU DA KRENE: Mladen Mijatović se oglasio i otkrio najnovije detalje pljačke kod Novog Pazara (VI

Svet

UHAPŠEN I TREĆI OSUMNJIČENI ZA PLJAČKU U LUVRU! Evo gde su mu stavljene lisice na ruke: Policija objavila detalje

Svet

Jasemina priznala da je ukrala 8 miliona evra, a dobila siću: Prvobitni plan pljačke izgledao puno strašnije