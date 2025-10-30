AKTUELNO

Svet

UHAPŠEN I TREĆI OSUMNJIČENI ZA PLJAČKU U LUVRU! Evo gde su mu stavljene lisice na ruke: Policija objavila detalje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Procenjena šteta pljačke iznosi 88 miliona evra.

Zbog provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšen i treći osumnjičeni, prenosi danas televizija televizija BFM.

Prema informacijama te televizije, treći osumnjičeni je uhapšen u pariskom regionu i nalazi se u policijskom pritvoru.

Njegova dva navodna saučesnika uhapšena su u subotu, 25. oktobra, a prema pisanju pariske štampe, oni su poreklom iz pariskog predgrađa Sen Deni.

Prema pisanju francuskih medija koji se pozivaju na parisko tužilaštvo, protiv dvojice koji su prethodno uhapšeni već je podignuta optužnica.

Galerija "Apolon" muzeja Luvr opljačkana je 19. oktobra, kada je iz nje odneto osam komada nakita koji su nekada pripadali francuskoj kraljevskoj porodici ili carskim vladarima. Šteta se procenjuje na 88 miliona evra.

Autor: Jovana Nerić

#Hapšenje

#Luvr

#Osumnjičeni

#pljačka

